Tanggal Comeback Bulan November, LNGSHOT Rilis Trailer untuk ‘S.W.I.S.H’

JawaPos.com - Melejit lewat Moonwalkin, grup Korea LNGSHOT makin menarik perhatian menjelang comeback mereka di bulan November

Dikutip dari Soompi, Senin (12/10), dengan EP baru berjudul S.W.I.S.H., tanggal dan detail untuk comeback mendatang yang menarik tersebut telah dirlis,.

Karya spektakuler yang dinanti penggemar itu merupakan singkatan dari ‘Swag With Integrity Shapes History.’

Dalam momen bahagia dan antusias itu, LNGSHOT juga berkesempatan merilis trailer comeback yang mengesankan untuk S.W.I.S.H.

Dengan video berwarna hitam putih, trailer tersebut diawali para anggota yang berdiri di atas gedung tinggi

Penggemar pun menjadi penasaran tentang karya baru mereka yang dijadwalkan rilis pada tanggal 10 November pukul 18.00 KST.

LNGSHOT meraih ketenaran di dunia musik sebagai boy band Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2025.