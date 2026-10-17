Grup Asuhan Jay Park, LNGSHOT, Ungkap Perjuangan dan Perkembangan Lewat Dokumenter Baru

JawaPos.com - LNGSHOT, boy group bentukan Jay Park di bawah naungan MORE VISION, menarik perhatian menjelang comeback mereka pada November 2026.
Pada 15 Oktober, grup ini merilis episode pertama dokumenter khusus untuk mini album terbaru bertajuk S.W.I.S.H..
Konten tersebut memperlihatkan perjuangan para anggota dalam mempersiapkan musik baru sekaligus perjalanan mereka berkembang sebagai artis setelah debut.
Menurut laporan allkpop, dokumenter yang diunggah melalui kanal YouTube resmi LNGSHOT itu menampilkan berbagai kekhawatiran yang dihadapi para anggota selama proses persiapan album.
Selain memperlihatkan aktivitas produksi musik, video tersebut juga menyuguhkan kehidupan mereka di luar panggung, memberikan gambaran lebih dekat tentang sisi personal para anggota kepada penggemar.
Dalam dokumenter tersebut, para anggota menekankan pentingnya ketulusan dalam berkarya. Mereka menjelaskan bahwa S.W.I.S.H. membawa pesan tentang menciptakan sejarah melalui sikap yang jujur dan autentik.
Menurut mereka, tanpa ketulusan, usaha yang dilakukan hanya akan terlihat seperti berpura-pura.
Mereka juga membandingkan album terbaru dengan mini album debut SHOT CALLERS, yang lebih berfokus memperkenalkan identitas mereka, sementara rilisan kali ini akan menunjukkan karakter dan warna musik LNGSHOT secara lebih jelas.
Judul S.W.I.S.H. merupakan singkatan dari “Swag with Integrity Shapes History”. Frasa tersebut mencerminkan keinginan LNGSHOT untuk menciptakan tren baru melalui musik dan sikap yang autentik.
Sebelumnya, grup ini telah merilis foto konsep dengan busana putih yang menonjolkan karakter masing-masing anggota, dipadukan dengan latar gedung-gedung tinggi dan langit terbuka sebagai simbol ambisi mereka untuk berkembang lebih jauh.
LNGSHOT menjalani debut pada Januari 2026 melalui mini album pertama SHOT CALLERS. Lagu utama mereka, “Moonwalkin”, kemudian berhasil memasuki tangga Mediabase Top 40 pada Oktober, yang memantau data pemutaran radio di Amerika Serikat.
Pencapaian tersebut menjadi salah satu perkembangan penting bagi grup yang masih berada pada tahun pertama perjalanan kariernya.
Mini album S.W.I.S.H. dijadwalkan dirilis pada 10 November 2026. Melalui dokumenter ini, LNGSHOT tidak hanya memperkenalkan karya baru, tetapi juga memperlihatkan proses belajar, keraguan, dan pertumbuhan yang mereka alami sejak debut.
Penggemar kini menantikan bagaimana pengalaman tersebut akan tercermin dalam musik terbaru mereka.
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