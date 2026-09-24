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Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 19.11 WIB

Usai Pensiun dari Dunia Akting, Jang Dong-joo Fokus Kembangkan Bisnis

jang dong joo (x @kpopnews2_) - Image

jang dong joo (x @kpopnews2_)

JawaPos.com – Jang Dong-joo memulai babak baru dalam perjalanan kariernya setelah memutuskan meninggalkan dunia akting.

Menurut laporan ZAPZEE, Jang kini fokus menjalankan bisnis sebagai CEO Woosun Group dan sedang menyusun strategi pertumbuhan jangka menengah hingga panjang dengan target membawa perusahaan menuju initial public offering (IPO).

Woosun Group disebut sedang memperluas portofolionya dengan memanfaatkan pengalaman Jang di bidang konten dan hiburan. Perusahaan tersebut kini mencakup berbagai bidang, mulai dari investasi, budaya dan seni, hingga bisnis ruang serta akomodasi.

Beberapa anak perusahaan yang disebut antara lain Woosun Investment, Woosun Stay, Calling Art Center, dan Gwangdae Acting Academy.

Selain memperkuat bisnis yang sudah berjalan, Jang juga membuka peluang untuk mendapatkan investasi dari pihak luar dan mempertimbangkan strategi merger serta akuisisi atau M&A.

Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas skala perusahaan sekaligus membangun portofolio bisnis yang saling terhubung.

Dunia bisnis sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya asing bagi Jang. Ia diketahui mendapatkan pengalaman mengenai manajemen perusahaan dan pengelolaan organisasi dari sang ayah, Jang Myung-chun, yang telah menjalankan World General Construction selama puluhan tahun.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu bekal ketika Jang mulai serius mengembangkan bisnisnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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