Pensiun Tak Cukup hanya Siapkan Dana, Kesehatan juga Wajib jadi Perhatian

JawaPos.com - Memasuki masa pensiun bukan hanya soal memastikan kebutuhan finansial tetap terpenuhi. Kondisi kesehatan juga menjadi faktor penting yang menentukan kualitas hidup setelah seseorang berhenti dari masa tugas.

Karena itu, persiapan menuju purnabakti perlu mencakup dua hal sekaligus, yakni menjaga kesehatan dan membangun perencanaan keuangan sejak masih aktif bekerja.

Persiapan tersebut menjadi perhatian dalam rangkaian kegiatan di Surabaya yang menyasar peserta aktif dan peserta pensiun. Kegiatan mencakup pemeriksaan serta penyuluhan kesehatan bagi peserta pensiun, sekaligus edukasi pengelolaan keuangan dan dana investasi bagi peserta aktif.

Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Surabaya, Kartono, mengatakan perhatian terhadap peserta perlu diberikan baik ketika masih aktif maupun setelah memasuki masa pensiun.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh Peserta ASABRI, baik yang masih aktif bertugas maupun yang telah memasuki masa pensiun, dapat menikmati kehidupan yang sehat fisiknya, tenang batinnya, dan cerdas finansial nya,” tegas Kartono.

Kesehatan jadi Bekal Penting setelah Purnabakti Masa pensiun sering beriringan dengan perubahan kondisi fisik. Penurunan fungsi tubuh serta risiko penyakit degeneratif dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari dan pada saat yang sama berpotensi menambah beban pengeluaran keluarga.

Dalam kegiatan di Surabaya, pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Pemeriksaan tersebut dilengkapi penyuluhan kesehatan yang disampaikan dr. Aida Fahira Rachma.

Peserta mendapatkan pengetahuan mengenai deteksi dini serta penerapan pola hidup sehat untuk membantu menjaga kondisi tubuh dan mencegah risiko komplikasi pada usia lanjut.