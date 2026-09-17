Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 18 September 2026 | 05.20 WIB

Pensiun Tak Cukup hanya Siapkan Dana, Kesehatan juga Wajib jadi Perhatian

Ilustrasi&nbsp;pensiunan&nbsp;melakukan&nbsp;pengecekan&nbsp;kesehatan.&nbsp;(Istimewa) - Image

Ilustrasi&nbsp;pensiunan&nbsp;melakukan&nbsp;pengecekan&nbsp;kesehatan.&nbsp;(Istimewa)

JawaPos.com - Memasuki masa pensiun bukan hanya soal memastikan kebutuhan finansial tetap terpenuhi. Kondisi kesehatan juga menjadi faktor penting yang menentukan kualitas hidup setelah seseorang berhenti dari masa tugas.

Karena itu, persiapan menuju purnabakti perlu mencakup dua hal sekaligus, yakni menjaga kesehatan dan membangun perencanaan keuangan sejak masih aktif bekerja.

Persiapan tersebut menjadi perhatian dalam rangkaian kegiatan di Surabaya yang menyasar peserta aktif dan peserta pensiun. Kegiatan mencakup pemeriksaan serta penyuluhan kesehatan bagi peserta pensiun, sekaligus edukasi pengelolaan keuangan dan dana investasi bagi peserta aktif.

Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Surabaya, Kartono, mengatakan perhatian terhadap peserta perlu diberikan baik ketika masih aktif maupun setelah memasuki masa pensiun.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh Peserta ASABRI, baik yang masih aktif bertugas maupun yang telah memasuki masa pensiun, dapat menikmati kehidupan yang sehat fisiknya, tenang batinnya, dan cerdas finansial nya,” tegas Kartono.

Kesehatan jadi Bekal Penting setelah Purnabakti

Masa pensiun sering beriringan dengan perubahan kondisi fisik. Penurunan fungsi tubuh serta risiko penyakit degeneratif dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari dan pada saat yang sama berpotensi menambah beban pengeluaran keluarga.

Dalam kegiatan di Surabaya, pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Pemeriksaan tersebut dilengkapi penyuluhan kesehatan yang disampaikan dr. Aida Fahira Rachma.

Peserta mendapatkan pengetahuan mengenai deteksi dini serta penerapan pola hidup sehat untuk membantu menjaga kondisi tubuh dan mencegah risiko komplikasi pada usia lanjut.

Salah satu peserta pemeriksaan kesehatan, Sutarman, pensiunan dari kesatuan Babinminvetcaddam V/Brawijaya, menilai kegiatan tersebut membantu meningkatkan pemahaman peserta mengenai kesehatan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cara Siapkan Dana Pensiun Sejak Usia Produktif lewat BRI DPLK di BRImo, Ada Bonusnya - Image
Ekonomi

Cara Siapkan Dana Pensiun Sejak Usia Produktif lewat BRI DPLK di BRImo, Ada Bonusnya

Rabu, 16 September 2026 | 17.16 WIB

Maskot Penguin Suica Pensiun, JR East Siapkan 3 Kandidat Pengganti - Image
Travelling

Maskot Penguin Suica Pensiun, JR East Siapkan 3 Kandidat Pengganti

Rabu, 9 September 2026 | 06.25 WIB

Luka Modric Menepis Isu Pensiun dan Yakin Masih Mampu Bersaing di Level Tertinggi - Image
Sepak Bola

Luka Modric Menepis Isu Pensiun dan Yakin Masih Mampu Bersaing di Level Tertinggi

Selasa, 8 September 2026 | 22.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore