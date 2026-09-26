Cristian Romero Jadi Kapten La Albiceleste usai Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina

JawaPos.com - Cristian Romero dipastikan menjadi kapten timnas Argentina setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional.

Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh pelatih La Albiceleste Lionel Scaloni yang menyebut bek berusia 28 tahun itu akan meneruskan peran Messi. "Kaptennya adalah Cuti (Cristian Romero). Dia sudah menjadi kapten ketiga setelah Leo dan Ota (Nicolas Otamendi)," kata Scaloni yang dilansir Tribuna pada Sabtu.

Argentina akan menjalani rangkaian laga persahabatan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin. Menurutnya, Romero merupakan pilihan yang tepat meski Argentina memiliki sejumlah pemain lain yang juga berpengalaman mengenakan ban kapten.

"Ada Emiliano (Martinez) yang juga bisa mengenakan ban kapten. Rodrigo (De Paul), yang tidak akan bermain dalam dua pertandingan ini, juga bisa. Lautaro (Martinez) juga bisa. Cuti adalah pilihan yang tepat," ujar Scaloni.

Romero sebelumnya sudah beberapa kali dipercaya menjadi kapten Argentina. Kesempatan pertamanya datang saat Argentina menang 1-0 atas Chile dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2025.

Bek Atletico Madrid tersebut kembali mengenakan ban kapten ketika Argentina menghadapi Venezuela dalam laga persahabatan pada Oktober 2025.

Romero kemudian memimpin La Albiceleste saat menang 2-1 atas Mauritania dalam pertandingan persiapan menuju Piala Dunia 2026.