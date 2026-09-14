Kabar Terbaru Hoshi SEVENTEEN, Alami Robek Total ACL Saat Latihan Militer

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan dari Hoshi SEVENTEEN yang tengah menjalani wajib militer. Hoshi mengalami cedera lutut serius saat mengikuti latihan bersama tim pertunjukan Angkatan Darat Korea Selatan. Pemeriksaan medis kemudian menunjukkan bahwa Hoshi mengalami robekan total pada anterior cruciate ligament (ACL).

Hoshi secara langsung menyampaikan kondisi tersebut kepada penggemar melalui Weverse pada 12 September 2026. Ia menjelaskan bahwa cedera terjadi ketika dirinya berlatih bersama Ground Forces performance team.

Setelah menjalani pemeriksaan, dokter mendiagnosis adanya robekan ACL dan Hoshi akan menjalani operasi sebelum memusatkan perhatian pada proses pemulihan.

Hoshi untuk sementara tidak dapat mengikuti sejumlah agenda yang sebelumnya telah dipersiapkan. Ia harus melewatkan penampilan Taekwondo Demonstration Team serta Ground Forces Festival.

Hoshi mengaku kecewa karena sudah berlatih keras dan menantikan kesempatan tampil bersama tim, sekaligus meminta maaf kepada CARAT yang telah menunggu penampilan tersebut.

Menurut laporan Soompi, Hoshi telah menjalani wajib militer sejak September 2025 dan saat ini bertugas sebagai anggota Army Taekwondo Demonstration Team.

Ia dijadwalkan menyelesaikan masa wajib militernya pada 15 Maret 2027. Meski harus beristirahat akibat cedera, Hoshi tetap meminta penggemar memberikan dukungan kepada tim demonstrasi yang tetap menjalankan agenda, termasuk tim yang juga diikuti oleh Woozi.