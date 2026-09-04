Hoshi SEVENTEEN Kembali Naik Pangkat Lebih Cepat, Kini Sandang Pangkat Sersan

Hoshi saat wajib militer (x @allkpop)
JawaPos.com – Hoshi SEVENTEEN bawa kabar membanggakan dari wajib militernya. Sekitar setahun setelah menjalani tugas sebagai prajurit aktif, pemilik nama asli Kwon Soon Young tersebut kini resmi menyandang pangkat sersan.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Hoshi kepada penggemar melalui platform komunikasi pada 1 September.
Dengan bangga, Hoshi memperkenalkan dirinya menggunakan sapaan militer, “Loyalty, Sergeant Kwon Soon Young.” Kenaikan pangkat tersebut menjadi pencapaian tersendiri karena ia kembali mendapat promosi lebih cepat dari jadwal normal. Kali ini, Hoshi memperoleh kenaikan pangkat dari kopral menjadi sersan satu bulan lebih awal.
Promosi terbaru ini bukan yang pertama bagi Hoshi. Ia tercatat telah memperoleh tiga kali promosi dini selama menjalani wajib militer.
Sebelumnya, ia naik dari prajurit kelas satu menjadi kopral dua bulan lebih cepat, kemudian kembali mendapatkan kenaikan pangkat lebih awal hingga total masa promosi yang dipercepat mencapai tiga bulan.
Menurut laporan allkpop, Hoshi menyampaikan kabar kenaikan pangkat tersebut kepada penggemar pada 1 September.
Pencapaian ini sekaligus menunjukkan perjalanan militernya yang terus berjalan dengan baik sejak resmi mendaftar sebagai tentara aktif pada September 2025.
Hoshi sebelumnya menjalani pelatihan dasar militer setelah mendaftar pada 16 September 2025.
Usai menyelesaikan pelatihan tersebut, ia melanjutkan tugas sebagai tentara aktif di Angkatan Darat Korea Selatan. Selama masa dinas, ia juga beberapa kali menyapa penggemar dan membagikan kabar mengenai kehidupannya di militer.
Kini, dengan pangkat sersan yang diraihnya lebih cepat, Hoshi semakin dekat menuju penyelesaian wajib militernya.
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