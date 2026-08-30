PRIMAROX 2026 Tantang Peserta Taklukkan Fitness Race Bernuansa Militer

PRIMAROX 2026 ajak masyarakat menguji kemampuan fisik dan mental melalui fitness race bernuansa militer. (Istimewa)
JawaPos.com - PRIMAROX 2026 mengajak masyarakat menguji kemampuan fisik dan mental melalui fitness race bernuansa militer.
Ajang yang digelar untuk menyambut HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu memadukan lari, workout, dan sejumlah tantangan fisik yang terinspirasi dari aktivitas latihan militer.
PRIMAROX 2026 akan berlangsung pada 26 September 2026 di Hall 8–9 ICE BSD, Tangerang, terbuka bagi masyarakat umum, anggota TNI, dan Polri.
Peserta tidak hanya dituntut menyelesaikan lintasan lari dan workout.
Mereka juga harus melewati berbagai tantangan fisik yang menjadi ciri khas PRIMAROX seperti ammo box dan tire flip challenge.
Itu dirancang untuk menguji kekuatan, daya tahan, dan kemampuan peserta dalam menyelesaikan setiap tahap perlombaan.
Konsep tersebut menjadi pembeda PRIMAROX dari fitness race pada umumnya.
Pengalaman olahraga dipadukan dengan elemen militer sehingga peserta mendapatkan tantangan yang lebih beragam dalam satu rangkaian perlombaan.
Kolonel Infanteri Eka Wira Dharmawan mengatakan, PRIMAROX menjadi ruang pertemuan masyarakat, TNI, dan Polri melalui olahraga.
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Jawa Pos
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