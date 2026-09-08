Dari Arena Robot ke Medan Perang, Tiongkok Siapkan Humanoid untuk Tempur

JawaPos.com - Robot humanoid yang baru saja memukau penonton dengan kemampuan berlari, bertinju dan menari di Tiongkok kini mendapat perhatian dari dunia militer. Perkembangannya menunjukkan bahwa perlombaan robotika tidak lagi hanya soal industri dan hiburan, tetapi mulai bergerak menuju persaingan teknologi pertahanan dan bentuk peperangan masa depan.



Dua hari setelah World Humanoid Robot Games berakhir, surat kabar resmi militer Tiongkok, PLA Daily, menyerukan percepatan pemindahan teknologi mutakhir dari laboratorium ke arena latihan militer untuk para "petarung robotik." Dalam ajang tersebut, sejumlah robot bahkan mencatat waktu lari 100 meter lebih cepat daripada rekor manusia Usain Bolt, meski sebagian lainnya masih tersandung dan gagal menyelesaikan tugas.



Dilansir dari Reuters, Selasa (8/9/2026), penelusuran terhadap lebih dari 100 dokumen pengadaan militer, penelitian akademis, paten, publikasi resmi, catatan pemerintah dan materi perusahaan pertahanan menunjukkan bahwa lembaga pertahanan Tiongkok mempercepat riset penggunaan humanoid untuk kepentingan militer. Aktivitas itu meningkat pada 2025 dan 2026, terutama pada kemampuan persepsi, manipulasi serta pengumpulan data untuk melatih robot.



Dorongan tersebut ditopang posisi industri Tiongkok yang sangat kuat. Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA), militer Tiongkok, mendapat akses ke industri yang terus berkembang tersebut. BofA Global Research memperkirakan produsen Tiongkok menyumbang sekitar 95 persen pengiriman robot humanoid dunia pada 2025.



Dominasi komersial itu memberi PLA akses terhadap industri yang terus berkembang sekaligus peluang mengembangkan penerapan teknologi tersebut untuk kebutuhan militer. Konsep yang dikaji bahkan sudah memasuki skenario pertempuran perkotaan.



Penelitian National University of Defense Technology (NUDT) pada Agustus 2025 memodelkan dua tim serbu yang didukung enam "robot tempur", terdiri atas humanoid, anjing robot, atau kendaraan nirawak. Mereka diproyeksikan untuk mendukung pasukan dalam operasi penyisiran gedung yang dikuasai musuh, dari lantai ke lantai dan ruangan ke ruangan, dalam lima hingga 10 tahun mendatang.



Gagasan penggunaan robot di medan perang kemudian berkembang ke misi yang lebih luas. Artikel PLA Daily pada Juli 2025 menyebut peran humanoid dapat berubah "dari mendukung pertempuran menuju pertempuran utama", termasuk kemungkinan robot diizinkan menembak target hidup yang telah diverifikasi manusia. Sebelumnya, kompetisi NUDT pada Juni 2025 juga menguji skenario "penyusupan di belakang garis musuh", dengan robot ditugaskan memasuki suatu wilayah, memetakan area, dan menemukan target.



Namun, medan perang nyata masih jauh lebih sulit daripada arena demonstrasi. Profesor UCLA Dennis Hong mengatakan, "Pergi ke tempat yang tidak ingin kita datangi adalah salah satu alasan paling kuat untuk mengembangkan robot sejak awal." Menurutnya, "Jika kehilangan sebuah robot berarti menghindari hilangnya nyawa manusia, robot dapat menjadi sesuatu yang dapat dikorbankan."

