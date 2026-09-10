Profil Firman Kurniawan:  Kreator Digital dengan Jejak Karier di Industri Teknologi

Kreator digital Firman Kurniawan. (istimewa)
JawaPos.com - Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) di Indonesia tidak hanya ditopang perusahaan besar, tetapi juga talenta muda yang mengembangkan kemampuan dari dunia pendidikan, riset, hingga industri. Salah satunya adalah Firmansyah Helmi Kurniawan, atau yang lebih dikenal sebagai Firman Kurniawan.
Nama Firman cukup dikenal di kalangan komunitas teknologi Indonesia. Pemilik akun media sosial @fireman.dev itu membangun perjalanan karier profesional dengan menggabungkan pendidikan teknik, pengalaman industri, riset akademik, hingga pengembangan solusi teknologi untuk kebutuhan komunikasi data di wilayah rural.
Lebih dari tujuh tahun perjalanan di bidang teknologi membuat kiprah Firman tidak berhenti pada pekerjaan sebagai engineer. Ia juga terlibat dalam publikasi ilmiah, penulisan buku referensi, pengembangan produk IoT, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.
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Ketertarikan Firman terhadap teknologi sudah tumbuh sejak masa pendidikan. Ia gemar mengikuti berbagai kompetisi di bidang teknologi dan jaringan komputer.
Sejumlah prestasi yang pernah diraihnya antara lain; Juara 2 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) bidang Network System Administration dan Juara 2 Kompetisi Aplikasi Berbasis Website.
Pada 2018, kiprahnya di bidang pengembangan website juga mendapat pengakuan melalui Indonesia Website Awards yang diselenggarakan Exabytes Indonesia. Karyanya meraih penghargaan "Site of The Month".
Rangkaian pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Firman Kurniawan sebelum kemudian semakin serius menekuni bidang telekomunikasi, Internet of Things, dan pengembangan teknologi.
Firman menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D4) pada Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan.
Latar belakang tersebut memberikan fondasi bagi pengembangan kompetensinya di bidang jaringan, sistem komunikasi data, serta teknologi digital. Kompetensi itu kemudian berkembang ketika ia masuk ke dunia profesional dan berhadapan langsung dengan kebutuhan industri.
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