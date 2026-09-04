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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 4 September 2026 | 23.51 WIB

Dorong Kreator Digital Lebih Adaptif, Raih Digital Creative Excellence Award 2026

Hisnul Muhaimun mengatakan, kreator perlu memahami karakter audiens sebelum menentukan arah konten untuk membantu menghasilkan materi lebih relevan sekaligus membangun identitas akun. (Istimewa) - Image

Hisnul Muhaimun mengatakan, kreator perlu memahami karakter audiens sebelum menentukan arah konten untuk membantu menghasilkan materi lebih relevan sekaligus membangun identitas akun. (Istimewa)

JawaPos.com - Perkembangan industri kreatif digital membuka peluang baru bagi para kreator untuk membangun karya sekaligus mengembangkan aktivitasnya secara profesional.

Di tengah perubahan teknologi dan perilaku audiens yang cepat, kemampuan membaca tren serta mengelola konten menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang kreator.

“Pengembangan akun perlu dilakukan secara bertahap dan terus dievaluasi,” ujar Hisnul Muhaimin.

Menurut Hisnul, kreator perlu memahami karakter audiens sebelum menentukan arah konten. Langkah tersebut membantu kreator menghasilkan materi yang lebih relevan sekaligus membangun identitas akun.

“Jumlah pengikut memang penting, tetapi kualitas konten dan pemahaman audiens juga harus diperhatikan,” katanya.

Ia menyebut perencanaan konten menjadi salah satu fondasi dalam mengembangkan akun kreator. Produksi konten yang konsisten perlu diikuti evaluasi terhadap respons audiens dan performa setiap konten.

“Dari evaluasi itu, kreator bisa mengetahui konten mana yang mendapat respons baik dan mana yang perlu diperbaiki,” jelas Hisnul.

Pengalaman tersebut turut diperoleh Hisnul melalui aktivitasnya di industri kreatif. Ia berkecimpung dalam fotografi, videografi, teknologi drone, penyuntingan video, hingga produksi konten digital.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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