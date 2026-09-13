MTQ Nasional XXXI Jadi Ruang Pertemuan Daerah dan Pengembangan Penyelenggaraan

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, MTQ Nasional XXXI tidak hanya berfokus pada perlombaan membaca dan menghafal Al-Qur’an. (Istimewa)
JawaPos.com - Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah, tidak hanya menghadirkan beragam cabang lomba terkait Al-Qur’an.
Lebih dari itu, ada beragam kegiatan, mulai dari seminar, diskusi, pawai, pameran UMKM, serta pengembangan perlombaan dengan pemanfaatan teknologi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, rangkaian MTQ Nasional XXXI tidak hanya berfokus pada perlombaan membaca dan menghafal Al-Qur’an.
Sejumlah agenda pendukung juga menghadirkan peserta dalam jumlah besar serta pembicara dari berbagai kalangan.
”Ini bukan hanya pengajian ayat suci Al-Qur'an, tapi juga saya menghadiri diskusi ya, seminar. Itu ada sekitar lima ribuan sampai enam ribuan orang yang hadir,” ujar Menag Nasaruddin Umar.
Menag juga menyoroti pengembangan cabang perlombaan dalam MTQ Nasional XXXI.
Salah satunya cabang kaligrafi yang mulai mengakomodasi penggunaan perangkat elektronik.
”Dan yang paling penting buat kita di Semarang ini, bertambah beberapa cabang perlombaan, termasuk kaligrafi. Kaligrafi selama ini kan konvensional menggunakan cat warna-warni ya, tapi sekarang menggunakan elektronik,” kata Nasaruddin Umar.
Menag juga menyebut teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut terlibat dalam penyelenggaraan MTQ kali ini.
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