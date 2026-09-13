Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Senin, 14 September 2026 | 02.10 WIB

MTQ Nasional XXXI Jadi Ruang Pertemuan Daerah dan Pengembangan Penyelenggaraan

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, MTQ Nasional XXXI tidak hanya berfokus pada perlombaan membaca dan menghafal Al-Qur’an. (Istimewa) - Image

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, MTQ Nasional XXXI tidak hanya berfokus pada perlombaan membaca dan menghafal Al-Qur’an. (Istimewa)

JawaPos.com - Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah, tidak hanya menghadirkan beragam cabang lomba terkait Al-Qur’an.

Lebih dari itu, ada beragam kegiatan, mulai dari seminar, diskusi, pawai, pameran UMKM, serta pengembangan perlombaan dengan pemanfaatan teknologi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, rangkaian MTQ Nasional XXXI tidak hanya berfokus pada perlombaan membaca dan menghafal Al-Qur’an.

Sejumlah agenda pendukung juga menghadirkan peserta dalam jumlah besar serta pembicara dari berbagai kalangan.

”Ini bukan hanya pengajian ayat suci Al-Qur'an, tapi juga saya menghadiri diskusi ya, seminar. Itu ada sekitar lima ribuan sampai enam ribuan orang yang hadir,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

Menag juga menyoroti pengembangan cabang perlombaan dalam MTQ Nasional XXXI.

Salah satunya cabang kaligrafi yang mulai mengakomodasi penggunaan perangkat elektronik.

”Dan yang paling penting buat kita di Semarang ini, bertambah beberapa cabang perlombaan, termasuk kaligrafi. Kaligrafi selama ini kan konvensional menggunakan cat warna-warni ya, tapi sekarang menggunakan elektronik,” kata Nasaruddin Umar.

Menag juga menyebut teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut terlibat dalam penyelenggaraan MTQ kali ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Eks Kabiro Hukum Kemenag Akui Proses KMA Kuota Haji 50:50 Dibuat Backdate, Ada Perintah Percepatan - Image
Kasuistika

Eks Kabiro Hukum Kemenag Akui Proses KMA Kuota Haji 50:50 Dibuat Backdate, Ada Perintah Percepatan

Kamis, 3 September 2026 | 21.47 WIB

Heboh Kabar Menag Nasaruddin Umar Mundur, Kemenag Pastikan Hoaks - Image
Nasional

Heboh Kabar Menag Nasaruddin Umar Mundur, Kemenag Pastikan Hoaks

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.26 WIB

Kemenag Salurkan 1.000 School Kit dan 16 Ruang Belajar Sementara untuk Madrasah di NTT - Image
Pendidikan

Kemenag Salurkan 1.000 School Kit dan 16 Ruang Belajar Sementara untuk Madrasah di NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore