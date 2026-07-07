Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 7 Juli 2026 | 18.20 WIB

HGI Cari Kreator Jago Juggling untuk Beradu dengan Legenda Sepak Bola Luis Figo

legenda sepak bola dunia mantan kapten timnas Portugal Luis Figo. (Istimewa) - Image

legenda sepak bola dunia mantan kapten timnas Portugal Luis Figo. (Istimewa)

JawaPos.com - Higgs Games Island (HGI) masih mencari kreator digital pencinta sepak bola di seluruh Indonesia untuk beradu juggling dengan legenda sepak bola peraih Ballon d'Or 2000 Luis Figo di fX Sudirman, pada Minggu (12/7). Keseruan ini adalah bagian dari puncak Pesta Bola HGI 2026.

Kompetisi online #JugglingBolaHGI masih berlangsung sampai 9 Juli 2026. Kreator dengan views terbanyak akan masuk ke 8 besar kompetisi offline.

Pemenang kompetisi akan beradu kemampuan juggling langsung bersama Figo. Juga akan ada kesempatan untuk berbincang langsung dan mengikuti sesi foto bersama sang legenda.

Olahraga pikiran seperti domino memiliki irisan kuat dengan kompetisi juggling. Mulai dari fokus, koordinasi pikiran, dan konsistensi, menjadi kunci kemenangan dalam dua aktivitas ini.

Penguasaan diri dan semangat kompetitif dari sesi latihan sampai saat bertanding juga sejalan dengan strategi Luis Figo saat berlaga di lapangan hijau. ”Melalui kompetisi #JugglingBolaHGI kami mencari para kreator yang bermental kompetitif,” jelas perwakilan HGI Ray.

Dia menjelaskan, kompetisi #JugglingBolaHGI masih berlangsung sampai 9 Juli. Kreator yang mengikuti kompetisi online wajib membuat video juggling menyertakan tagar #PestaBolaHGI, #JugglingBolaHGI, dan #MeetFigoWithHGI.

Selain kesempatan untuk beradu kemampuan dan interaksi langsungd dengan Figo, ada juga hadiah lain yang tak kalah menarik. Beberapa di antaranya adalah smartphone untuk views terbanyak.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
HGI Jakarta Domino Tournament 2026 Diikuti Lebih dari 1.000 Peserta, Cetak Sejarah Baru - Image
Sports

HGI Jakarta Domino Tournament 2026 Diikuti Lebih dari 1.000 Peserta, Cetak Sejarah Baru

Minggu, 28 Juni 2026 | 20.12 WIB

Ekraf: Gim dan Esports Buka Peluang Kerja Baru bagi Generasi Muda Indonesia - Image
Bisnis

Ekraf: Gim dan Esports Buka Peluang Kerja Baru bagi Generasi Muda Indonesia

Senin, 8 Juni 2026 | 20.39 WIB

PUBG Mobile Global Open 2026 Digelar di Jakarta, Kemenekraf Sebut Berdampak Besar bagi Industri Esports - Image
Sports

PUBG Mobile Global Open 2026 Digelar di Jakarta, Kemenekraf Sebut Berdampak Besar bagi Industri Esports

Minggu, 7 Juni 2026 | 15.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore