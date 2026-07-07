HGI Cari Kreator Jago Juggling untuk Beradu dengan Legenda Sepak Bola Luis Figo

legenda sepak bola dunia mantan kapten timnas Portugal Luis Figo. (Istimewa)
JawaPos.com - Higgs Games Island (HGI) masih mencari kreator digital pencinta sepak bola di seluruh Indonesia untuk beradu juggling dengan legenda sepak bola peraih Ballon d'Or 2000 Luis Figo di fX Sudirman, pada Minggu (12/7). Keseruan ini adalah bagian dari puncak Pesta Bola HGI 2026.
Kompetisi online #JugglingBolaHGI masih berlangsung sampai 9 Juli 2026. Kreator dengan views terbanyak akan masuk ke 8 besar kompetisi offline.
Pemenang kompetisi akan beradu kemampuan juggling langsung bersama Figo. Juga akan ada kesempatan untuk berbincang langsung dan mengikuti sesi foto bersama sang legenda.
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Olahraga pikiran seperti domino memiliki irisan kuat dengan kompetisi juggling. Mulai dari fokus, koordinasi pikiran, dan konsistensi, menjadi kunci kemenangan dalam dua aktivitas ini.
Penguasaan diri dan semangat kompetitif dari sesi latihan sampai saat bertanding juga sejalan dengan strategi Luis Figo saat berlaga di lapangan hijau. ”Melalui kompetisi #JugglingBolaHGI kami mencari para kreator yang bermental kompetitif,” jelas perwakilan HGI Ray.
Dia menjelaskan, kompetisi #JugglingBolaHGI masih berlangsung sampai 9 Juli. Kreator yang mengikuti kompetisi online wajib membuat video juggling menyertakan tagar #PestaBolaHGI, #JugglingBolaHGI, dan #MeetFigoWithHGI.
Selain kesempatan untuk beradu kemampuan dan interaksi langsungd dengan Figo, ada juga hadiah lain yang tak kalah menarik. Beberapa di antaranya adalah smartphone untuk views terbanyak.
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