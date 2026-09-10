Bergabung ke Partai Demokrat, Aldi Taher: Kim Jong Un, Xi Jinping, I'm Demokrat

JawaPos.com - Aldi Taher membuat keputusan besar dalam langkah politiknya dengan bergabung menjadi kader Partai Demokrat. Sang artis secara tegas dan lugas mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Partai Demokrat di hadapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah motivator Merry Riana di akun media sosialnya. Dalam pertemuan silaturahmi sembari makan bersama itu, Aldi Taher terlihat berada bersama AHY dan sejumlah tokoh lainnya.

Dengan gaya khasnya, Aldi kemudian melontarkan pernyataan yang langsung menarik perhatian. Ia menyebut sejumlah nama pemimpin dunia sebelum akhirnya menegaskan pilihannya kepada Partai Demokrat.

"Kim Jong Un Xi Jinping, i'm Demokrat," ujar Aldi Taher dalam video tersebut.

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Aldi kemudian mengungkapkan kegembiraannya bisa berada dalam momen tersebut. Ia bahkan mengaku seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dialaminya.

"Ya Allah mimpi apa gua," lanjutnya.

Kecintaan Aldi terhadap partai berlambang mercy juga disampaikannya secara terbuka. Ia menegaskan bahwa Demokrat memiliki tempat tersendiri di hatinya.

"I love you so much. Demokrat di hati semua," kata Aldi.