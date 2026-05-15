Dewi Perssik Tegur Keras Aldi Taher, Terkait Masalah Apa?

Artis Dewi Perssik. (Instagram: @dewiperssik9)
JawaPos.com - Penyanyi dangdut Dewi Perssik mendadak memberikan teguran keras terhadap mantan suaminya, Aldi Taher, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Depe, sapaan akrab Dewi Perssik, memberikan teguran kepada Aldi Taher karena sempat menyebut Gabriel sebagai anaknya. Padahal pada kenyataannya, Gabriel dan Aldi Taher tidak ada ikatan darah sama sekali.
"Aku menghargai kalau kamu sayang pada Gabriel mas @alditaher.official, tapi jangan membuat pernyataan di publik seolah kamu hadir dan berperan sebagai ayah selama ini, karena itu tidak sesuai kenyataan," tulis Dewi Perssik di akun Instagram miliknya, dewiperssik9.
Depe kecewa terhadap Aldi Taher atas pernyataannya yang menyebut Gabriel adalah anaknya, yang potongan videonya kini beredar luas di media sosial. Dewi Perssik tidak mau bercanda atau main-main soal anak.
"Anak bukan bahan pencitraan atau konsumsi sosial media. Akhirnya pada asumsi yang tidak-tidak atas pernyataan potongan video kamu yang FYP di TikTok," ungkapnya.
Sentilan terhadap Aldi Taher tersebut merupakan puncak kekecewaan Dewi Perssik terhadap sejumlah pengguna media sosial yang berkomentar menyakitkan mempertanyakan siapa ayah dari Gabriel.
Dewi Perssik menyemprot mereka dengan meminta untuk tidak berkomentar aneh-aneh tentang sang putra. Depe menegaskan yang tahu siapa ayah dari anak itu adalah dirinya. Namun yang pasti, ayah biologis Gabriel bukanlah mantan-mantan Depe.
Selain itu, Dewi Perssik menyampaikan ucapan terima kasih kepada netizen yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap dirinya.
"Terima kasih atas perhatian semua pihak. Namun saya berharap publik tidak menilai hubungan dan peran seseorang dalam kehidupan anak hanya dari satu unggahan. Ada proses dan kenyataan yang tidak perlu diumbar demi menjaga psikologis anak saya. Terima kasih," ungkapnya.
