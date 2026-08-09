Aldi Taher Jual Rumah Rp 7 Miliar, Berharap Dibeli Haji Isam

Aldi Taher (Instagra.com/alditaher.official)
JawaPos.com - Aldi Taher berencana menjual rumahnya yang terletak di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah tersebut hendak dilepas karena Aldi ingin pindah ke Rawamangun, Jakarta Timur, agar lebih dekat dengan orang tuanya yang tinggal di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Keputusan untuk pindah rumah bukan semata-mata karena ingin mencari hunian baru. Aldi ingin lebih mudah merawat orang tuanya yang masih menjalani masa pemulihan setelah terkena stroke.
Menurut Aldi Taher, lokasi rumah yang diincarnya di Rawamangun hanya berjarak sekitar 10 menit dari kediaman orang tuanya. Dengan demikian, ia berharap dapat lebih sering menemani orang tuanya sekaligus memberikan lingkungan yang lebih nyaman untuk proses pemulihan sang ibunda.
"Saya mau jual rumah di Jagakarsa karena mau pindah ke Rawamangun, kan dekat dari Cempaka Putih. Karena rumah ibu kan daerah Jakarta Pusat. Saya pindah rumah agar lebih dekat dengan orang tua," ujar Aldi saat ditemui di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Namun, rencana tersebut masih terkendala masalah biaya. Tabungan Aldi belum mencukupi untuk membeli rumah yang diinginkannya di Rawamangun, masih membutuhkan tambahan dana sekitar Rp 1 miliar.
"Masih kurang Rp 1 M. Alhamdulillah ada cabang kedua, nambahin uang buat nambah pindahan rumah," kata Aldi.
Aldi Taher berusaha mempercepat penjualan rumahnya di Jagakarsa. Bahkan, ia secara terbuka menawarkan propertinya tersebut kepada sejumlah pengusaha yang dianggapnya mampu membeli rumah, termasuk kepada pengusaha Kalimantan, Haji Isam.
"Bapak Haji Isam, Bapak Putra Siregar, Juragan 99, kalau mau bayarin hubungin Instagram adik saya Kurnia Nugraha Taher atau hubungin Ayam Goreng Basah. Hubungi siapa aja juga boleh yang penting rumah laku," ceplos Aldi Taher.
Dia mengaku keputusan menjual rumah bukan diambil secara tergesa-gesa. Tapi sudah melalui pertimbangan matang, termasuk melaksanakan shalat istikharah sebelum ambil keputusan.
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