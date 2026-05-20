Bikin Kecewa Dewi Perssik, Aldi Taher Sampaikan Permohonan Maaf

Aldi Taher (Instagra.com/alditaher.official)
JawaPos.com - Pernyataan Aldi Taher tentang Felice Gabriel yang sempat mengakuinya sebagai anak membuat Dewi Perssik sangat kecewa. Dia pun sempat menyampaikan protes keras ditujukan kepada pria yang pernah menjadi suaminya pada 2008 silam.
Aldi Taher memahami kekecewaan Dewi Perssik. Dia pun menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang sempat menjadi perhatian netizen di media sosial dalam beberapa hari belakangan.
"Alhamdulillah aku sudah DM IG Bunda Dewi Perssik yang baik hati. Aku sudah minta maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau," ujar Aldi Taher dalam unggahan di akun media sosialnya.
Dia mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Aldi Taher kini sadar bahwa tidak semua hal dapat dibikin bercanda, apalagi menyangkut masalah anak.
"Aku memang harus bermuhasabah. Aku benar-benar minta maaf sama beliau," kata Aldi Taher.
Pria berusia 42 tahun membenarkan bahwa dirinya baru mengenal dan dekat dengan Gabriel setelah usianya sekitar 1 tahun. Pada waktu itu, Aldi Taher mulai membangun hubungan spesial dengan Depe, sapaan akrab Dewi Perssik.
"Betul kata Bunda Dewi Perssik, bahwa aku kenal sama Kakak Gegeb yang baik hati, yang saleh itu, waktu beliau usia satu tahun lebih. Setelah aku sama Bunda Dewi tidak bersama lagi, Dewi yang merawat Kakak Gegeb. Dia memang single mom," kata Aldi Taher.
Aldi memberikan pujian terhadap Dewi Perssik yang membesarkan Gabriel seorang diri. Aldi Taher menyebut Depe sebagai sosok ibu sekaligus orang tua hebat yang berhasil mendidik anaknya dengan sangat baik.
Menurut Aldi Taher, Dewi Perssik mendidik Gabriel dengan pengetahuan agama. Dia pun tidak heran jika tumbuh kembang Gabriel saat ini berjalan dengan sangat baik.
