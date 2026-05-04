Anak Bikin YouTube Bahas tentang Politik, Bunga Zainal Beri Dukungan

JawaPos.com - Karan Pradhi Singh, putra sulung artis Bunga Zainal dan produser Sukhdev Singh, memiliki hobi dan minat berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Karan memiliki ketertarikan dengan tema politik.

Ketertarikan Karan terhadap tema politik mulai terbentuk sejak dia masih duduk di bangku sekolah SMP. Karan lebih suka menonton berita dibandingkan menonton kartun atau konten sejenis.

Di usianya yang saat ini baru 16 tahun, Karan Pradhi Singh membuat kanal YouTube Youth Uncensored untuk membahas tema tentang politik baik di Tanah Air maupun kaitannya dengan politik luar negeri.

Karan Pradhi Singh mengungkapkan alasan kenapa dirinya membuat YouTube yang berfokus pada tema politik. Karan ingin mengajak anak-anak seusianya untuk lebih tahu tentang politik.

"Alasan pertama aku bikin podcast karena aku menyadari bahwa teman-teman aku kalau aku bicara politik, mereka kayak nggak begitu mengerti. Dan salah satu penyebabnya mereka malas baca berita. Bukan malas sih, tapi kayak nggak gampang mengerti karena konteksnya belum ada," kata Karan di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Menurut Karan, tema politik yang diangkat ke dalam konten YouTube miliknya tidak harus politik praktis yang kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Tapi tema politik yang kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dan dirasakan langsung oleh mereka.

Dia pun memberikan contoh tentang banjir Sumatera 2025. Menurut Karan, teman-temannya tidak begitu mengerti tentang hal-hal yang mengakibatkan banjir bisa terjadi sampai menelan banyak korban nyawa.

"Mereka (teman-teman Karan) tahu memang ada banjir di Sumatera karena mereka nonton berita, tapi

konteksnya belum ada. Kayak alasan kenapa bisa ada banjir, atau kejadian internasional apa yang memicu hal ini, dan bagaimana progresnya dengan isu ini," tutur Karan.