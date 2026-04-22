Roblox dan YouTube Wajib Patuhi PP Tunas demi Jamin Keamanan Anak di Ruang Digital

JawaPos.com-Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai platform digital Roblox dan YouTube wajib mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak guna menjamin keamanan anak-anak di ruang digital.

Menurut Heru, peraturan yang dikenal sebagai PP Tunas itu memastikan platform digital memberikan perlindungan sejak tahap desain hingga operasional, termasuk mitigasi risiko seperti paparan konten berbahaya, interaksi dengan orang lain, dan adiksi.

"Kepatuhan Roblox dan YouTube sangat penting. Sebab sesuai regulasi, setiap platform yang dapat diakses anak wajib menyediakan verifikasi usia, batasan umur, serta mekanisme pelaporan konten," kata Heru saat dihubungi ANTARA di Lombok, Rabu.

Ia memandang aturan pelaksana PP Tunas juga menegaskan perlunya desain perlindungan anak sejak tahap pengembangan layanan, termasuk penyesuaian fitur sesuai kelompok usia pengguna.

Karena itu, platform digital perlu memastikan fitur keamanan, moderasi konten, dan pengawasan orang tua dapat berjalan optimal.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu menjelaskan regulasi tersebut mewajibkan platform melakukan mitigasi risiko sejak tahap desain hingga operasional, termasuk mencegah paparan konten berbahaya, interaksi dengan pihak tak dikenal, serta potensi kecanduan layanan digital.

"Tanpa kepatuhan, mekanisme verifikasi usia, moderasi konten, dan kontrol orang tua menjadi tidak optimal. Hal itu berisiko langsung pada keselamatan dan perkembangan anak di ruang digital," ujarnya.