Bunga Zainal Menangis Usai Dituding Pelit oleh Ibu dan Kakaknya 

JawaPos.com - Artis Bunga Zainal tak kuasa membendung tangis atas pernyataan dari ibu dan kakak kandungnya sendiri yang menyebut dirinya pelit dan perhitungan saat membantu keluarga.

Dalam video diunggah akun Instagram rumpi_gosip, Bunga Zainal tidak habis pikir kenapa ibu dan kakaknya sampai membuat komentar negatif tentang dirinya. Padahal, istri dari produser Sukhdev Singh itu merasa sangat perhatian kepada keluarganya.

Bunga Zainal blak-blakan menyebut dirinya yang membantu pengobatan ayahnya. Tanpa pengobatan yang dia lakukan, sang artis menduga bisa jadi nyawa ayahnya tidak bisa tertolong.

"Aku yang bawa bapakku ke Kuala Lumpur, yang cari dokternya itu aku lho. Pertama kali pet scan, itu aku yang bawa bapakku. Apa ada aku ngomong tentang hal ini? Nggak ada kan? Aku diam saja kan?" ujar Bunga Zainal.

Dia sengaja diam tidak mau membongkar apa yang telah dilakukannya untuk keluarga. Dia tidak mau apa yang terjadi di keluarganya menjadi konsumsi publik. Bunga Zainal akhirnya bicara ke publik setelah ibu dan kakaknya bicara negatif dan memojokkannya saat live di media sosial.

"Kalau aku sampai ribut-ribut, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu nggak? Aku tahu banget keluargaku kayak gimana," ujar Bunga Zainal.

Emosinya meledak karena dia merasa dipojokkan oleh orang-orang setelah ibu dan kakaknya bicara ke publik dan menjelek-jelekkan dirinya. Banyak orang menduga Bunga Zainal tidak peduli pada keluarganya padahal dia merasa sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu apa yang dia bisa.

"Semua orang mojokin gue seolah-olah gue yang salah. Nggak apa-apa, biarin saja gue yang jadi penjahatnya. Bapak gue sakit nggak usah diposting-posting. Nggak perlu jadi konsumsi publik, nggak perlu dikasihani sama orang," ujar Bunga Zainal.