Bunga Zainal Menangis Usai Dituding Pelit oleh Ibu dan Kakaknya 

Artis Bunga Zainal.
JawaPos.com - Artis Bunga Zainal tak kuasa membendung tangis atas pernyataan dari ibu dan kakak kandungnya sendiri yang menyebut dirinya pelit dan perhitungan saat membantu keluarga.
Dalam video diunggah akun Instagram rumpi_gosip, Bunga Zainal tidak habis pikir kenapa ibu dan kakaknya sampai membuat komentar negatif tentang dirinya. Padahal, istri dari produser Sukhdev Singh itu merasa sangat perhatian kepada keluarganya.
Bunga Zainal blak-blakan menyebut dirinya yang membantu pengobatan ayahnya. Tanpa pengobatan yang dia lakukan, sang artis menduga bisa jadi nyawa ayahnya tidak bisa tertolong.
"Aku yang bawa bapakku ke Kuala Lumpur, yang cari dokternya itu aku lho. Pertama kali pet scan, itu aku yang bawa bapakku. Apa ada aku ngomong tentang hal ini? Nggak ada kan? Aku diam saja kan?" ujar Bunga Zainal.
Baca Juga:Ustadz Solmed Buru Sejumlah Pengguna Media Sosial yang Mengaitkannya dengan Kasus Pelecehan Seksual
Dia sengaja diam tidak mau membongkar apa yang telah dilakukannya untuk keluarga. Dia tidak mau apa yang terjadi di keluarganya menjadi konsumsi publik. Bunga Zainal akhirnya bicara ke publik setelah ibu dan kakaknya bicara negatif dan memojokkannya saat live di media sosial.
"Kalau aku sampai ribut-ribut, bapakku bisa meninggal di tempat, kalian tahu nggak? Aku tahu banget keluargaku kayak gimana," ujar Bunga Zainal.
Emosinya meledak karena dia merasa dipojokkan oleh orang-orang setelah ibu dan kakaknya bicara ke publik dan menjelek-jelekkan dirinya. Banyak orang menduga Bunga Zainal tidak peduli pada keluarganya padahal dia merasa sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu apa yang dia bisa.
"Semua orang mojokin gue seolah-olah gue yang salah. Nggak apa-apa, biarin saja gue yang jadi penjahatnya. Bapak gue sakit nggak usah diposting-posting. Nggak perlu jadi konsumsi publik, nggak perlu dikasihani sama orang," ujar Bunga Zainal.
Dia pasrah jika nama baiknya tercoreng bahkan hancur gara-gara pernyataan dari ibu dan kakaknya. Dia tidak mungkin melawan ibu yang telah melahirkannya ke dunia ini. Karena bagaimana pun juga, dia adalah orang tuanya.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian