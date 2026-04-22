YouTube Akhirnya Penuhi Arahan Komdigi Batasi Akses Pengguna Berusia di Bawah 16 Tahun

Ilustrasi logo YouTube (REUTERS/Lucy Nicholson)
JawaPos.com-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara resmi mengumumkan bahwa platform digital YouTube yang berada di bawah perusahaan teknologi Google telah memenuhi arahan Kementerian Komdigi untuk membatasi akses pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
"Pemerintah mengapresiasi karena YouTube tentu dibawahi oleh Google sudah menyampaikan surat kepatuhan. Surat kepatuhannya sudah diserahkan langsung secara kepada Dirjen Wasdig (Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital)," ujar Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu (22/4).
Menurut Meutya, komitmen YouTube terhadap PP Tunas diwujudkan melalui pembaruan kebijakan komunitas yang menegaskan bahwa platform tersebut tidak lagi mengizinkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Selain itu, YouTube juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa mereka akan secara bertahap menonaktifkan akun-akun milik pengguna di bawah usia tersebut. Tidak hanya itu, platform ini juga berencana menghentikan penayangan iklan yang menyasar anak-anak dan remaja.
Penegasan kepatuhan terhadap PP Tunas juga tercantum dalam laman Bantuan YouTube Indonesia, yang menyatakan, "Jika Anda berusia di bawah 16 tahun di Indonesia, akses ke akun Anda di YouTube mungkin akan dinonaktifkan."
Dengan langkah ini, YouTube menjadi platform ketujuh yang telah menyatakan patuh terhadap PP Tunas dalam upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia.
"Ini semua sudah memberikan komitmen kepatuhan untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk melindungi anak-anak di Indonesia di ranah digital," kata Meutya.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara