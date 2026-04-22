YouTube Akhirnya Penuhi Arahan Komdigi Batasi Akses Pengguna Berusia di Bawah 16 Tahun

JawaPos.com-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara resmi mengumumkan bahwa platform digital YouTube yang berada di bawah perusahaan teknologi Google telah memenuhi arahan Kementerian Komdigi untuk membatasi akses pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

"Pemerintah mengapresiasi karena YouTube tentu dibawahi oleh Google sudah menyampaikan surat kepatuhan. Surat kepatuhannya sudah diserahkan langsung secara kepada Dirjen Wasdig (Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital)," ujar Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut Meutya, komitmen YouTube terhadap PP Tunas diwujudkan melalui pembaruan kebijakan komunitas yang menegaskan bahwa platform tersebut tidak lagi mengizinkan akun pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Selain itu, YouTube juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa mereka akan secara bertahap menonaktifkan akun-akun milik pengguna di bawah usia tersebut. Tidak hanya itu, platform ini juga berencana menghentikan penayangan iklan yang menyasar anak-anak dan remaja.

Penegasan kepatuhan terhadap PP Tunas juga tercantum dalam laman Bantuan YouTube Indonesia, yang menyatakan, "Jika Anda berusia di bawah 16 tahun di Indonesia, akses ke akun Anda di YouTube mungkin akan dinonaktifkan."

Dengan langkah ini, YouTube menjadi platform ketujuh yang telah menyatakan patuh terhadap PP Tunas dalam upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia.