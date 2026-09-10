Harga Minyak Tembus 100 Dolar, Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Aman

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah masih memiliki ruang cukup untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia yang kembali menyentuh angka USD 100 per barel.

Sebagaimana diketahui,kontrak berjangka minyak mentah Brent mencapai 101,75 dollar per barel pada Rabu (8/9) pagi.

“Cukup seperti yang kita hitung sebelumnya. Kan kita sekarang dengan asumsi pada waktu itu 2,8 persen itu asumsi USD 100 per barrel. Walaupun turunin sedikit, kan rata-rata sekarang masih di bawah USD 90 kalau nggak salah harga minyak dunianya yang kita bayar untuk asumsi APBN itu. Jadi masih ada ruang,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Kamis (10/9).

Purbaya mengatakan, pemerintah masih dapat mengatur anggaran apabila kenaikan harga minyak tersebut bertahan pada level saat ini.

Pasalnya, kenaikan harga minyak dunia saat ini masih berada dibawah kondisi ketika awal pecahnya perang antara Iran dan Amerika Serikat yang menyentuh level diatas USD 120 per barel.

“Kita akan atur anggaran kita tetap berkesenambungan dengan defisit tetap ditekan di bawah 3 persen. Sekarang aja defisitnya baru 0,91 Juli Agustus 0,95 lah nggak naik banyak. Kalau diabsorb di APBN kan enggak,” ujarnya.

Dia menambahkan, dampak kenaikan harga minyak dunia dapat lebih terasa pada jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Sementara itu, masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite masih mendapat perlindungan dari pemerintah.