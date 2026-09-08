Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Presiden Prabowo Dorong Warga Buka Rekening di BRI dan BSI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong warga membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Diketahui, Prabowo mendorong masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan formal dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).
Purbaya menjelaskan, pembukaan rekening di dua bank tersebut diarahkan agar masyarakat lebih mudah dalam menerima bantuan dari pemerintah.
“Itu sebenarnya setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana presiden seperti itu,” ujar Purbaya saat jumpa media di Jakarta, Selasa (8/9).
Purbaya mengatakan pembukaan rekening tersebut akan menggabungkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), data Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Nantinya dengan adanya penggabungan data tersebut maka masyarakat yang umurnya sudah diatas 18 tahun akan dibukakan rekening bagi yang belum memiliki.
Purbaya menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mendiskusikan kemungkinan setiap masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung dibuatkan rekening.
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“Nanti akan dicek setiap orang yang umurnya diatas 18 tahun akan dibukakan rekening, untuk yang belum punya rekening,” ujarnya.
Rencana tersebut, kata dia, tidak akan membebani BRI maupun BSI. Pasalnya, dalam pembukaan rekening tersebut ada minimal saldo mengendap yang perlu dipenuhi.
“Kan di isi Rp 50 ribu, tapi himbaranya bilang mampu. Ya kita ikut aja,” ucapnya.
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Jawa Pos
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