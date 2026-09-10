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Nanda Prayoga
Kamis, 10 September 2026 | 21.22 WIB

GAC Indonesia Apresiasi Insentif Mobil Listrik, Dorong Industri EV Tumbuh

Ilustrasi mobil listrik. (Magnific) - Image

Ilustrasi mobil listrik. (Magnific)

JawaPos.com - GAC Indonesia mengapresiasi keberlanjutan insentif kendaraan listrik di Indonesia yang dinilai sebagai sinyal positif.

kebijakan itu dinilai akan mendorong industri kendaraan listrik atau EV di Indonesia tumbuh lebih baik.

Apresiasi itu disampaikan pada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang memastikan kebijakan insentif terbit pada tahun ini.

CEO GAC Indonesia, Andry Ciu menjelaskan, insentif kendaraan listrik akan menjaga momentum pertumbuhan industri kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

“Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan minat konsumen, tetapi juga mempercepat transisi menuju kendaraan listrik dan memperkuat ekosistem industrinya,” kata Andry Ciu saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (10/9).

Di sisi lain, apabila insentif kendaraan listrik membuat permintaan naik, pihaknya siap merespons peningkatan permintaan dengan tetap menyesuaikan volume produksi berdasarkan demand yang sehat dan berkelanjutan.

Kami akan mencermati detail kebijakan dan mekanismenya sebelum menyesuaikan production planning sesuai perkembangan pasar,” ungkapnya.

Dengan fondasi produksi lokal yang telah dimiliki, pihaknya juga ingin memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan suplai sekaligus terus membangun bisnis dan ekosistem EV yang sustainable di Indonesia.

“Kami berharap insentif ini juga dapat mendorong lokalisasi, investasi, dan penguatan industri dalam negeri, sehingga pertumbuhan EV dapat berjalan secara berkelanjutan,” lanjutnya

Sebagai informasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia akan terbit pada tahun ini.

Editor: Bayu Putra
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