Kemenkeu Siapkan Rp 950 Miliar Dana Bencana Siap Pakai untuk BNPB

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memastikan ada dana Rp 950 miliar yang siap digunakan untuk penanganan bencana di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, anggaran untuk penanganan bencana disesuaikan dengan kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Punya Rp 900 miliaran (Rp 950 miliar) siap pakai. Itu pun belum habis, nanti kalau itu kurang ya diajuin lagi ke saya, saya tambah,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/9).

Ia mengatakan, dari total alokasi dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp 5,7 triliun yang dialokasikan setiap tahun, sebagian telah diserap untuk penanganan bencana di sejumlah daerah, termasuk Aceh.

Purbaya mengatakan, dana sebesar Rp 950 miliar berasal dari dana cadangan yang telah disiapkan oleh Kemenkeu.

Pasalnya, dari total dana cadangan sebesar Rp 5,7 triliun untuk BNPB sebagian masih berada dalam anggaran.

Purbaya menekankan bahwa Kementerian Keuangan memberikan perlakuan khusus terhadap penganggaran bencana alam karena menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membatasi alokasi dana jika BNPB mengajukan usulan penambahan anggaran.

"Untuk anggaran bencana gak usah khawatir, kita akan siapkan anggaran sebanyak yang dibutuhkan. Kalau bencana treatment-nya beda, akan kita utamakan karena menyangkut kemampuan hidup masyarakat dalam bertahan menghadapi bencana," ucapnya.