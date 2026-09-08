Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 9 September 2026 | 01.52 WIB

Utang Whoosh Dilimpahkan ke Negara, Purbaya Yakin Bisa Nyicil 80 Tahun

Kereta Cepat Whoosh. (Dok. KCIC) - Image

Kereta Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan akan mengambil alih proses penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Ia menjelaskan, utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) berpeluang diambil oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

"Ada dua kemungkinan, mungkin kita pakai SMI dan INA, atau mungkin satu juga. Ternyata cicilannya tidak gede-gede amat, seharusnya satu SMV saja cukup," ujar Purbaya dalam jumpa media di Jakarta, Selasa (8/9).

Purbaya mengatakan, proses serah terima pengelolaan aset dan kewajiban Whoosh dari Badan Pengelola Investasi Danantara ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditargetkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

"Kalau yang ini kita siapin terus. Tanggal 15 Insya Allah mudah-mudahan kita bisa serah-terimakan dari Danantara ke kami,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, beban pembayaran utang Whoosh relatif dapat dikelola oleh pemerintah lantaran telah melalui proses restrukturisasi dengan tenor pembiayaan jangka panjang hingga 80 tahun. 

Menurutnya, dengan tenor yang lebih panjang maka akan lebih ringan bagi pemerintah untuk membayar angsuran tersebut.

"Jadi, total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp 1 triliun atau sedikit di bawah Rp 1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, tapi kalau kita lihat masih bisa lah," ucapnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kereta Cepat N700ST dari Jepang Tiba di Taiwan, Beroperasi 2027 - Image
Sepak Bola Dunia

Kereta Cepat N700ST dari Jepang Tiba di Taiwan, Beroperasi 2027

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.15 WIB

7 Perbandingan Bus, Travel, dan Kereta Jakarta-Solo, Mana yang Paling Cepat, Nyaman, dan Hemat? - Image
Travelling

7 Perbandingan Bus, Travel, dan Kereta Jakarta-Solo, Mana yang Paling Cepat, Nyaman, dan Hemat?

Kamis, 2 Juli 2026 | 04.17 WIB

Pengembangan Peron di Stasiun Bogor Selesai Lebih Cepat,  Disiapkan untuk Operasional 12 Kereta - Image
Jabodetabek

Pengembangan Peron di Stasiun Bogor Selesai Lebih Cepat,  Disiapkan untuk Operasional 12 Kereta

Senin, 1 Juni 2026 | 21.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore