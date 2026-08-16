Kereta Cepat N700ST dari Jepang Tiba di Taiwan, Beroperasi 2027

JawaPos.com - Taiwan menerima kereta cepat generasi terbaru N700ST dari Jepang pada Sabtu (15/8), menandai babak terbaru kerja sama hampir dua dekade yang berakar pada teknologi shinkansen Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (16/8), kereta tersebut dijadwalkan mulai melayani penumpang secara komersial paling cepat pada Juli 2027. Kereta N700ST yang berbasis model N700S untuk jalur Tokaido Shinkansen antara Tokyo dan Shin-Osaka diperkenalkan dalam sebuah seremoni di Pelabuhan Kaohsiung, Taiwan selatan.

Para pejabat dan tamu dari Taiwan serta Jepang memberikan tepuk tangan saat kereta tiba. Gerbong utama diturunkan secara perlahan dari kapal ke dermaga.

Taiwan High Speed Rail Corp. memesan 12 rangkaian kereta, masing-masing terdiri atas 12 gerbong, dari konsorsium yang terdiri atas Hitachi Ltd., Toshiba Corp., dan sejumlah perusahaan lainnya pada 2023. Nilai pesanan tersebut sekitar ¥124 miliar atau setara Rp13,764 triliun dengan kurs 1 JPY = Rp111.

Setiap rangkaian kereta memiliki panjang sekitar 300 meter dan akan beroperasi dengan kecepatan maksimum 300 kilometer per jam. Kereta tersebut dilengkapi sistem suspensi aktif penuh yang membantu mengurangi getaran serta stopkontak di setiap kursi.

Kereta juga memiliki sistem cadangan bertenaga baterai lithium-ion. Ketika terjadi pemadaman listrik, sistem tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan kereta dengan kecepatan rendah menuju lokasi yang aman atau mempertahankan fasilitas di dalam kereta seperti lampu dan toilet tetap berfungsi.

Setelah seluruh 12 rangkaian N700ST mulai beroperasi, kapasitas angkutan pada jam sibuk diperkirakan meningkat 25 persen, menurut Taiwan High Speed Rail.

Saat ini, operator menggunakan kereta 700T yang berbasis seri 700 Jepang. Kereta tersebut melayani jaringan sepanjang koridor barat Taiwan dengan 12 stasiun yang mulai beroperasi pada 2007.

Dalam pidatonya pada seremoni tersebut, Chairman Taiwan High Speed Rail Shih Che menyoroti manfaat ekonomi yang dibawa kereta cepat bagi berbagai komunitas di sepanjang jalurnya.