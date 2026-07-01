7 Perbandingan Bus, Travel, dan Kereta Jakarta-Solo, Mana yang Paling Cepat, Nyaman, dan Hemat?

JawaPos.com - Bingung memilih transportasi untuk perjalanan dari Jakarta ke Solo? Kereta api, bus AKAP, dan travel sama-sama menawarkan keunggulan yang berbeda, mulai dari waktu tempuh, harga tiket, hingga tingkat kenyamanan.

Perjalanan sejauh kurang lebih 570 kilometer ini rata-rata dapat ditempuh dalam waktu 6 hingga 11 jam, tergantung moda transportasi yang dipilih. Jika mengejar ketepatan waktu, kereta api masih menjadi favorit.

Sementara itu, travel menawarkan layanan antar-jemput langsung ke tujuan, sedangkan bus AKAP unggul dari sisi pilihan kelas dan fleksibilitas rute.

Lalu, mana yang paling cocok untuk kebutuhan perjalananmu? Berikut tujuh perbandingan yang bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum berangkat.

1. Waktu Tempuh: Travel Paling Cepat, Kereta Paling Tepat Waktu Kecepatan perjalanan menjadi salah satu faktor utama saat memilih transportasi.

Travel umumnya menjadi moda tercepat karena menggunakan kendaraan seperti Toyota HiAce atau Elf melalui Jalan Tol Trans Jawa. Waktu tempuhnya berkisar antara 6 hingga 8 jam.

Di sisi lain, kereta api membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam. Meski sedikit lebih lama, perjalanan kereta jauh lebih stabil karena tidak terpengaruh kemacetan lalu lintas.

Sementara bus AKAP biasanya memerlukan waktu sekitar 9 hingga 12 jam. Durasi tersebut dipengaruhi kondisi jalan, pemberhentian di terminal, serta waktu istirahat di rest area.

2. Fleksibilitas Perjalanan: Travel Unggul dengan Layanan Door-to-Door Bagi penumpang yang tidak ingin repot berpindah kendaraan, travel menjadi pilihan paling praktis.