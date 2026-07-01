Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.17 WIB

7 Perbandingan Bus, Travel, dan Kereta Jakarta-Solo, Mana yang Paling Cepat, Nyaman, dan Hemat?

Ilustrasi PO Raya melayani rute Jakarta-Solo. (Istimewa) - Image

Ilustrasi PO Raya melayani rute Jakarta-Solo. (Istimewa)

JawaPos.com - Bingung memilih transportasi untuk perjalanan dari Jakarta ke Solo? Kereta api, bus AKAP, dan travel sama-sama menawarkan keunggulan yang berbeda, mulai dari waktu tempuh, harga tiket, hingga tingkat kenyamanan.

Perjalanan sejauh kurang lebih 570 kilometer ini rata-rata dapat ditempuh dalam waktu 6 hingga 11 jam, tergantung moda transportasi yang dipilih. Jika mengejar ketepatan waktu, kereta api masih menjadi favorit.

Sementara itu, travel menawarkan layanan antar-jemput langsung ke tujuan, sedangkan bus AKAP unggul dari sisi pilihan kelas dan fleksibilitas rute.

Lalu, mana yang paling cocok untuk kebutuhan perjalananmu? Berikut tujuh perbandingan yang bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum berangkat.

1. Waktu Tempuh: Travel Paling Cepat, Kereta Paling Tepat Waktu

Kecepatan perjalanan menjadi salah satu faktor utama saat memilih transportasi.
Travel umumnya menjadi moda tercepat karena menggunakan kendaraan seperti Toyota HiAce atau Elf melalui Jalan Tol Trans Jawa. Waktu tempuhnya berkisar antara 6 hingga 8 jam.

Di sisi lain, kereta api membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam. Meski sedikit lebih lama, perjalanan kereta jauh lebih stabil karena tidak terpengaruh kemacetan lalu lintas.

Sementara bus AKAP biasanya memerlukan waktu sekitar 9 hingga 12 jam. Durasi tersebut dipengaruhi kondisi jalan, pemberhentian di terminal, serta waktu istirahat di rest area.

2. Fleksibilitas Perjalanan: Travel Unggul dengan Layanan Door-to-Door

Bagi penumpang yang tidak ingin repot berpindah kendaraan, travel menjadi pilihan paling praktis.

Layanan ini menawarkan sistem door-to-door, yaitu penumpang dijemput dari rumah atau titik yang disepakati dan diantar langsung ke alamat tujuan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Eunsang Siap Debut Solo, Buka Babak Baru Karier Setelah Tinggalkan YOUNITE - Image
Music & Movie

Eunsang Siap Debut Solo, Buka Babak Baru Karier Setelah Tinggalkan YOUNITE

Rabu, 1 Juli 2026 | 22.48 WIB

10 Rekomendasi Kuliner Gulai Kambing Terenak di Solo, Cocok untuk Makan Siang dan Memanjalan Lidah! - Image
Kuliner

10 Rekomendasi Kuliner Gulai Kambing Terenak di Solo, Cocok untuk Makan Siang dan Memanjalan Lidah!

Selasa, 30 Juni 2026 | 16.15 WIB

Tinggalkan Liga Indonesia, Eks Striker Persis Solo Bruno Gomez Resmi Hijrah ke Liga Eropa - Image
Sepak Bola Indonesia

Tinggalkan Liga Indonesia, Eks Striker Persis Solo Bruno Gomez Resmi Hijrah ke Liga Eropa

Minggu, 28 Juni 2026 | 18.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore