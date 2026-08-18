Rupiah Berpotensi Menguat Hari Ini, Sentimen Ekonomi AS dan Intervensi BI Jadi Penentu

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan kembali menguat pada perdagangan Selasa (18/8), setelah sebelummya ditutup menguat 29 poin menjadi Rp 17.798 per dollar AS pada perdagangan Senin (17/8).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.
"Untuk perdagangan (18/8) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.750-Rp 17.800," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Selasa (18/8).
Ibrahim mengatakan, sentimen eksternal masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan rupiah. Pasar tengah mencermati sejumlah data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan perlambatan.
Selain itu, sentimen konsumen AS menurun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan, sementara penjualan ritel mencatat penurunan bulanan terbesar dalam lebih dari setahun.
Data ekonomi yang lebih lemah tersebut mengurangi sebagian tekanan terhadap Federal Reserve untuk memperketat kebijakan moneternya.
Kondisi ini turut memberikan sentimen positif terhadap aset-aset yang sensitif terhadap suku bunga, termasuk logam mulia.
“Para investor akan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai pandangan para pembuat kebijakan pada hari Rabu, saat risalah rapat The Fed bulan Juli dijadwalkan untuk dirilis,” ujarnya.
Dari sisi domestik, aktivitas pasar keuangan Indonesia pada Selasa (18/8) masih libur dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Namun, Bank Indonesia tetap melakukan intervensi di pasar internasional melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Ia mengatakan, pada minggu ini perhatian pasar berada pada pengumuman suku bunga Bank Indonesia pada Rabu (19/8).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!