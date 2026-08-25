Polres Blora Tahan Tiga Pelaku Pengeroyokan Dua Anggota Polisi

JawaPos.com - Kepolisian Resor Blora menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap dua anggota polisi saat mengamankan karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen.

"Penetapan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dan mengumpulkan sedikitnya dua alat bukti yang cukup," kata Kapolres Blora AKBP Inggal Widya Perdana dilansir dari Antara di Blora, Selasa (25/8).

Ketiga tersangka tersebut berinisial SJ, NR, dan BD, yang merupakan warga Kabupaten Blora.

AKBP Inggal menambahkan, ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk saat ini, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak dalam peristiwa yang terjadi di perempatan Dukuh Randualas, Desa Rowobungkul, pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 16.30 WIB.

Menurut Inggal, kericuhan bermula dari aksi saling ejek antar-peserta karnaval, yang kemudian berkembang menjadi perselisihan antara warga Dukuh Tembang dan Dukuh Randualas.

Saat petugas berupaya melerai perkelahian tersebut, sejumlah warga justru melakukan pemukulan terhadap anggota polisi yang sedang menjalankan tugas pengamanan.

Dua anggota Polsek Ngawen, yakni Aipda MS dan Aiptu SP, mengalami luka.