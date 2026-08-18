Di Balik Siaran HUT ke-81 RI, 3 SNG Telkomsat Dikerahkan dari Istana

JawaPos.com - Kelancaran siaran berbagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara tidak lepas dari dukungan infrastruktur komunikasi dan broadcast.

Telkomsat bersama Telkom Indonesia turut memastikan kebutuhan siaran langsung selama rangkaian kegiatan kenegaraan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dukungan itu diberikan Telkomsat sejak 14 hingga 17 Agustus 2026 melalui pengoperasian tiga unit Satellite News Gathering (SNG) serta pemanfaatan kapasitas transponder Satelit Merah Putih.

Infrastruktur tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan distribusi siaran dari berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan.

Rangkaian acara yang mendapat dukungan layanan Telkomsat cukup panjang. Mulai dari Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, pengukuhan Paskibraka, ziarah nasional dan renungan suci, upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI, hingga upacara penurunan bendera Sang Merah Putih.

Dalam pelaksanaannya, layanan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan siaran stasiun televisi nasional serta TV Pool yang ditunjuk Kementerian Sekretariat Negara.

Dukungan infrastruktur broadcast ini menjadi salah satu bagian penting agar rangkaian agenda kenegaraan di Istana dapat disiarkan kepada masyarakat secara langsung dengan kualitas yang baik.

Untuk memastikan operasional berjalan sesuai kebutuhan, Telkomsat menugaskan 12 personel di lapangan. Mereka terlibat sejak proses persiapan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

Direktur Pengembangan sekaligus Plt. Direktur Operasi Telkomsat, Anggoro Kurnianto Widiawan, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam peringatan HUT ke-81 RI merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga layanan komunikasi dan penyiaran dalam agenda nasional tetap berjalan optimal.