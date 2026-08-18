Kompak! Jordi Amat dan Justin Hubner Bangga Bela Timnas Indonesia di HUT RI

JawaPos.com- Pemain timnas Indonesia Jordi Amat dan Justin Hubner turut larut dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

Melalui sosial media, mereka memberikan ucapan selamat untuk negaranya.

Jordi Amat bangga bisa menjadi orang Indonesia Dalam perayaan HUT ke-81 RI, Jordi Amat menuliskan di sosial media. Dia bangga menjadi orang Indonesia.

Sebagai pemain sepak bola, dia selalu siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia.

"Dirgahayu Republik Indonesia! Merah Putih bukan hanya sebuah warna, tetapi sebuah kebanggaan, perjuangan dan mimpi yang kita bawa bersama. Bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan negeri ini dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Merdeka!," tulis Jordi Amat di Instagram.

Sementara itu, Justin Hubner juga memberikan ucapan selamat ulang tahun di HUT ke-81 RI. Bahkan, dia menyebut Indonesia sebagai negara terindah di dunia.

"Selamat Hari Kemerdekaan untuk negara terindah di dunia," tulis Justin Hubner di Instagram lengkap dengan fotonya yang mencium bendera merah putih.

Jordi Amat dan Justin Hubner saat bela Timnas Indonesia Jordi Amat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 17 November 2022.