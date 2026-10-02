Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

JawaPos.com — Polandia memburu kemenangan saat menjamu Rumania pada lanjutan Liga Nations UEFA di Warsawa, Sabtu (3/10/2026) pukul 01.45 WIB, setelah hanya mengoleksi satu poin dari dua laga.

Di sisi lain, Rumania datang dengan dua kekalahan beruntun dan berpotensi semakin terancam degradasi jika kembali gagal meraih poin dalam duel Grup B4 ini.

Polandia Wajib Bangkit di Warsawa Polandia belum mendapatkan awal ideal di Liga Nations UEFA setelah bermain imbang tanpa gol melawan Bosnia-Herzegovina sebelum kalah 1-3 dari Swedia. Hasil tersebut membuat tim asuhan Jan Urban baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan dan kini menjalani rentetan lima laga tanpa kemenangan.

Situasi tersebut menjadi perhatian setelah Polandia juga gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu, kompetisi ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan diri sebelum kualifikasi Euro 2028.

Urban sendiri baru meraih lima kemenangan dari 12 pertandingan bersama Polandia. Lima kemenangan tersebut diraih atas Finlandia, Selandia Baru, Lithuania, Malta, dan Albania.

Meski begitu, Polandia memiliki alasan untuk percaya diri saat menghadapi Rumania di Stadion Nasional Warsawa. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018, ketika Polandia menang 3-1 dalam pertandingan kandang pada Juni 2017.

Rumania Punya Masalah di Lini Belakang Rumania datang dengan kondisi lebih sulit setelah menelan dua kekalahan pada dua pertandingan pertama Liga Nations UEFA. Mereka kalah 1-2 dari Swedia sebelum kembali tumbang 2-4 saat menjamu Bosnia-Herzegovina.

Masalah terbesar terlihat dari pertahanan Rumania yang kebobolan lima gol hanya pada babak pertama dalam dua pertandingan tersebut.

Dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi, Rumania juga hanya meraih dua kemenangan, masing-masing atas San Marino dan Wales, serta tidak sekalipun mampu mencatatkan clean sheet.