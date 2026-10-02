Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

Rafaelson diprediksi menjadi salah satu kunci serangan Timnas Vietnam saat menghadapi Pakistan pada FIFA ASEAN Cup 2026. (FIFA)

JawaPos.com — Timnas Vietnam diprediksi mampu mengalahkan Timnas Pakistan dengan skor 3-0 pada matchday ketiga Grup B FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (2/10/2026). Laga Vietnam vs Pakistan dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB dan disiarkan live streaming melalui Vidio.



Vietnam saat ini menempati peringkat kedua Grup B dengan tiga poin. The Golden Star Warriors meraih kemenangan 1-0 atas Filipina, tetapi kemudian kalah 0-2 dari Thailand.

Hasil tersebut membuat Vietnam sudah tidak memiliki peluang untuk lolos ke final. Karena itu, pertandingan melawan Pakistan menjadi kesempatan bagi skuad Kim Sang-sik untuk menutup perjalanan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan.

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Pakistan juga datang tanpa peluang melaju ke final. Shaheens baru mengoleksi satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Filipina dan kalah telak 0-4 dari Thailand. Pakistan juga datang tanpa peluang melaju ke final. Shaheens baru mengoleksi satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Filipina dan kalah telak 0-4 dari Thailand.

Mengapa Vietnam Diprediksi Menang?

Vietnam memiliki peluang lebih besar untuk mengontrol pertandingan karena kualitas skuad mereka relatif lebih baik. Selain itu, lini belakang Pakistan menjadi salah satu titik yang bisa dieksploitasi Golden Star Warriors.



Dalam dua pertandingan Grup B, gawang Pakistan sudah kebobolan enam gol. Mereka kalah 0-4 dari Thailand sebelum mampu mencetak dua gol ketika bermain imbang 2-2 menghadapi Filipina.



Abdullah Iqbal menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan Pakistan untuk meredam serangan Vietnam. Namun, keunggulan individu tersebut belum cukup membuat pertahanan Shaheens tampil solid sepanjang turnamen.



Vietnam sendiri belum benar-benar memperlihatkan performa impresif. Dalam dua laga, mereka baru mencetak satu gol dan kebobolan dua gol, sehingga duel melawan Pakistan menjadi momentum penting untuk memperbaiki produktivitas.

Rafaelson Jadi Kunci Serangan Vietnam

Kondisi Rafaelson menjadi salah satu faktor penting yang bisa menentukan pertandingan Vietnam vs Pakistan. Penyerang tersebut belum 100 persen bugar sehingga Kim Sang-sik memiliki opsi terbatas di lini depan.



Jika Rafaelson bisa tampil maksimal, Vietnam memiliki peluang lebih besar untuk memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Kehadirannya juga bisa membuka ruang bagi pemain lain di lini serang, termasuk Nguyen Dinh Bac dan Lee Williams.



Komposisi Vietnam mengalami perubahan setelah hadirnya beberapa pemain baru. Jason Pendant, Lee Williams, dan Leygley Adou masih membutuhkan waktu untuk benar-benar menyatu dengan sistem permainan Kim Sang-sik.



Situasi tersebut terlihat dari performa Vietnam yang belum konsisten. Mereka kalah 0-2 dari Thailand pada 29 September 2026, setelah sebelumnya menang tipis 1-0 atas Filipina pada 26 September 2026.



Vietnam juga memiliki catatan positif dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Sebelum kalah dari Thailand, mereka sempat bermain imbang 2-2 melawan Thailand pada 26 Agustus dan menang 2-0 atas Thailand pada 22 Agustus 2026.

Pakistan Bisa Bermain Tanpa Beban

Pakistan diprediksi tampil lebih lepas karena sudah tidak memiliki kepentingan terhadap posisi final. Skuad Nolberto Solano juga tidak mempunyai peluang untuk lolos ke perebutan gelar maupun pertandingan perebutan peringkat ketiga.



Situasi tersebut bisa membuat Pakistan bermain lebih berani. Mereka sudah menunjukkan kemampuan mencetak dua gol ketika menghadapi Filipina, meski pada akhirnya hanya mendapatkan satu poin dari pertandingan tersebut.



Catatan lima pertandingan terakhir Pakistan juga cukup menarik. Mereka menang 2-0 atas Afghanistan pada 10 Juni 2026, kemudian kembali mengalahkan Afghanistan 2-0 pada 7 Juni sebelum menang 3-0 atas Maladewa sehari sebelumnya.



Namun, level lawan di FIFA ASEAN Cup memberikan tantangan berbeda. Kekalahan 0-4 dari Thailand memperlihatkan betapa sulitnya Pakistan mempertahankan pertahanan ketika menghadapi tim dengan kualitas serangan lebih tinggi.



Vietnam memiliki peluang memanfaatkan kelemahan tersebut melalui permainan cepat dari sektor sayap dan kombinasi di area pertahanan Pakistan. Jika mampu mencetak gol lebih awal, pertandingan berpotensi berjalan semakin terbuka.

Prediksi Susunan Pemain Vietnam vs Pakistan

Vietnam kemungkinan tetap menggunakan formasi 3-4-3. Patrik Le Giang diperkirakan berdiri di bawah mistar dengan Pham Xuan Manh, Leygley Adou, dan Hoang Viet Anh Bui sebagai tiga bek.



Di lini tengah, Truong Tien Anh, Hendrio, Pham Thanh Long Le, dan Jason Pendant berpotensi menjadi pilihan utama. Sementara Lee Williams, Rafaelson, dan Nguyen Dinh Bac diproyeksikan mengisi lini depan.



Pakistan kemungkinan menggunakan formasi 5-3-2 untuk memperkuat pertahanan. Yousuf Butt menjadi penjaga gawang dengan Haris Zeb, Abdullah Iqbal, Abdullah Shah, Mohib Ullah, dan Mohammad Fazal berada di depan dirinya.



Ali Uzair, Agha Hazara, serta Yed Ali Raza diperkirakan mengisi lini tengah. Sementara Abdul Arshad dan Ali Khan menjadi dua pemain yang diandalkan untuk mengancam pertahanan Vietnam.



Pertemuan Vietnam dan Pakistan pada FIFA ASEAN Cup 2026 juga menjadi duel kompetitif pertama kedua negara. Tidak ada catatan lima pertemuan sebelumnya yang bisa dijadikan acuan head to head.

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan

Vietnam memang sudah tidak memiliki peluang lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, Golden Star Warriors tetap memiliki kepentingan untuk menjaga posisi mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola ASEAN.



Kim Sang-sik berpeluang melakukan rotasi, tetapi perubahan komposisi diperkirakan tidak terlalu signifikan. Vietnam tetap memiliki alasan untuk mengejar kemenangan, terutama setelah menelan kekalahan 0-2 dari Thailand pada pertandingan sebelumnya.



Pakistan kemungkinan bermain tanpa tekanan besar. Shaheens sudah dipastikan tidak bisa mengejar tiket final maupun perebutan peringkat ketiga, tetapi hasil positif tetap menjadi target untuk menutup turnamen.



Perbedaan kualitas lini belakang menjadi salah satu alasan Vietnam diprediksi mampu menciptakan beberapa peluang. Jika Rafaelson cukup bugar dan lini depan mampu tampil efektif, Golden Star Warriors berpeluang menang dengan margin cukup nyaman.



Prediksi skor: Vietnam 3-0 Pakistan.