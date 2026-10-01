Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

Vedat Muriqi menjadi ancaman utama Kosovo saat menghadapi Israel pada UEFA Nations League di Hungaria. (Instagram @vedatmuriqi)
JawaPos.com - Israel akan menghadapi Kosovo dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup 3 Liga B tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 2 Oktober 2026 dini hari WIB.
Laga Israel vs Kosovo menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi setelah sama-sama meraih hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.
Israel harus mengakui keunggulan Republik Irlandia, sementara Kosovo juga menelan kekalahan ketika bertandang menghadapi Austria.
Pertandingan kali ini akan dimainkan di Debrecen, Hungaria. Situasi tersebut membuat Israel berstatus sebagai tim yang bertindak sebagai tuan rumah, meski pertandingan tidak digelar di wilayah Israel.
Kedua tim tentu membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang bersaing di Grup 3 Liga B.
Kosovo datang dengan modal permainan menyerang yang cukup menjanjikan, sedangkan Israel perlu memperbaiki performa lini belakang setelah mengalami sejumlah masalah dalam pertandingan sebelumnya.
Pertemuan Israel dan Kosovo bukan sesuatu yang baru. Kedua negara sudah dua kali berhadapan dalam kualifikasi Piala Eropa 2024. Pertandingan pertama pada 25 Maret 2023 berakhir imbang 1-1.
Kosovo kemudian berhasil memenangkan pertemuan kedua. Bermain sebagai tuan rumah pada 12 November 2023, Kosovo mengalahkan Israel dengan skor tipis 1-0.
Catatan tersebut membuat pertandingan kali ini memiliki daya tarik tersendiri. Israel tentu ingin mengakhiri periode tanpa kemenangan atas Kosovo, sedangkan tim tamu berusaha mempertahankan catatan positif dalam pertemuan terakhir kedua negara.
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Jawa Pos
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