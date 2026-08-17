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Djati Waluyo
Senin, 17 Agustus 2026 | 17.07 WIB

Kado Kemerdekaan, Rupiah Menguat di 17 Agustus

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar Rupiah menguat terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (17/8), bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS di pasar spot bergerak menguat. Pada pukul 09:41 WIB rupiah berada pada level Rp 17.798 per dollar AS atau menguat 29 poin sebesar 0,16 persen.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong, mengatakan rupiah dibuka menguat terhadap dolar AS didukung oleh penurunan indeks dolar AS menyusul serentetan data-data ekonomi AS yg lemah.

“Memicu ekspektasi bahwa the Fed akan bernada dovish pada risalah pertemuan FOMC pekan ini. Rupiah diperkirakan akan ditutup pada level Rp 17.750 hingga Rp 17.850 per dollar,” ujar Lukman kepada JawaPos.com, Senin (17/8).

Selain rupiah, mayoritas mata uang negara Asia menguat terhadap dolar AS pagi ini. Dolar Taiwan mencatat penguatan terbesar yakni 0,45 persen, disusul won Korea yang menguat 0,24 persen, rupiah menguat 0,16 persen, ringgit Malaysia menguat 0,20 persen, yen Jepang menguat 0,16 persen, baht Thailand menguat 0,12 persen.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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