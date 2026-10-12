Pakai AI Buat Bisnis? Berikut Beberapa Kesalahan yang Masih Terjadi Menurut Kemenekraf

Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Dandy Yudha Feryawan. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk mengembangkan bisnis tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan teknologi tersebut. Pelaku usaha juga perlu memahami persoalan yang ingin diselesaikan, berpikir kritis, serta memastikan hasil yang diberikan AI sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), Dandy Yudha Feryawan mengingatkan bahwa penggunaan AI tidak serta-merta membuat seseorang lebih inovatif atau menjamin bisnis berkembang. Menurutnya, teknologi tersebut perlu dimanfaatkan secara strategis agar mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai.
“Bagi teman-teman yang sudah cukup familiar dengan AI, tantangan kita hari ini bukan lagi sekadar bagaimana menggunakan AI, tetapi bagaimana menggunakannya secara lebih strategis untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, termasuk bagaimana etika pemanfaatan AI,” ujar Dandy dalam Creative Technology Future Talents Workshop bertema “AI for Business Development” di Kota Bogor pada Minggu (11/10).
Ia menjelaskan salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan AI adalah kemampuan memeriksa dan memvalidasi hasilnya. Langkah tersebut diperlukan agar informasi maupun keluaran teknologi yang digunakan tetap relevan, akurat, dan tidak mengabaikan tanggung jawab penggunanya.
Pemanfaatan AI secara strategis juga dapat membantu pelaku ekonomi kreatif meningkatkan produktivitas, memperbaiki efisiensi kerja, memperluas jangkauan pasar, hingga memahami kebutuhan konsumen. Teknologi ini turut membuka peluang untuk mengembangkan model bisnis baru.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022