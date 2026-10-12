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Nanda Prayoga
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.04 WIB

Pakai AI Buat Bisnis? Berikut Beberapa Kesalahan yang Masih Terjadi Menurut Kemenekraf

Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Dandy Yudha Feryawan. (Istimewa) - Image

Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Dandy Yudha Feryawan. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk mengembangkan bisnis tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan teknologi tersebut. Pelaku usaha juga perlu memahami persoalan yang ingin diselesaikan, berpikir kritis, serta memastikan hasil yang diberikan AI sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), Dandy Yudha Feryawan mengingatkan bahwa penggunaan AI tidak serta-merta membuat seseorang lebih inovatif atau menjamin bisnis berkembang. Menurutnya, teknologi tersebut perlu dimanfaatkan secara strategis agar mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai.

“Bagi teman-teman yang sudah cukup familiar dengan AI, tantangan kita hari ini bukan lagi sekadar bagaimana menggunakan AI, tetapi bagaimana menggunakannya secara lebih strategis untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, termasuk bagaimana etika pemanfaatan AI,” ujar Dandy dalam Creative Technology Future Talents Workshop bertema “AI for Business Development” di Kota Bogor pada Minggu (11/10).

Ia menjelaskan salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan AI adalah kemampuan memeriksa dan memvalidasi hasilnya. Langkah tersebut diperlukan agar informasi maupun keluaran teknologi yang digunakan tetap relevan, akurat, dan tidak mengabaikan tanggung jawab penggunanya.

Pemanfaatan AI secara strategis juga dapat membantu pelaku ekonomi kreatif meningkatkan produktivitas, memperbaiki efisiensi kerja, memperluas jangkauan pasar, hingga memahami kebutuhan konsumen. Teknologi ini turut membuka peluang untuk mengembangkan model bisnis baru.

Editor: Diar Candra
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