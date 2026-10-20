Kebutuhan Listrik Pusat Data AI Tembus 20.000 MW, Komdigi Siapkan Sinkronisasi Energi

JawaPos.com - Kebutuhan energi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Indonesia. Pemerintah menilai pembangunan pusat data dan AI Factory perlu diselaraskan dengan perencanaan sektor energi agar pengembangan infrastruktur digital dapat didukung pasokan listrik yang memadai.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pembangunan infrastruktur AI tidak bisa lagi dilakukan dengan perencanaan yang terpisah antarsektor. Koordinasi antara sektor digital dan energi diperlukan untuk memastikan kebutuhan teknologi dapat berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur pendukungnya.

“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali pada Senin (19/10).

Meutya menegaskan, koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi bagian penting dalam perencanaan tersebut. Menurut dia, ekosistem energi berkaitan erat dengan keberlangsungan pengembangan teknologi AI

“Koordinasi yang kuat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena di dalamnya ada ekosistem energi yang berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan artificial intelligence,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap penyelarasan pembangunan pusat data dengan penyediaan energi. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital diperlukan untuk mengetahui lokasi pembangunan pusat data sekaligus menyiapkan kebutuhan pasokan listriknya.

“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” ujar Bahlil.

Bahlil memperkirakan kebutuhan tambahan daya untuk mendukung pengembangan pusat data mencapai 20 Gigawatt atau setara 20.000 Megawatt. Besarnya kebutuhan tersebut membuat perencanaan pasokan energi perlu dilakukan secara terkoordinasi agar pembangunan pusat data dapat didukung kesiapan infrastruktur kelistrikan.