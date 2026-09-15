Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Selasa, 15 September 2026 | 13.58 WIB

Dirut Agrinas Geram Manajer Kopdes Merah Putih Tak Kunjung Ditempatkan, Apa Kendalanya?

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyoroti belum tuntasnya penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. (ig: bung.joaomota) - Image

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyoroti belum tuntasnya penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. (ig: bung.joaomota)

JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, geram menanggapi belum tuntasnya penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Menurutnya, penempatan manajer merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN.

"Nah, segera mereka (dua kementerian tersebut) harusnya memutuskan untuk segera menempatkan dan kami sudah siap untuk menerima 13.000 sampai 15.000 manajer untuk ditempatkan di setiap koperasi yang sudah siap operasi," kata Joao dalam video yang diunggah di akun instagram @bung.joaomota, dikutip Selasa (15/9).

Joao mempertanyakan kendala yang membuat proses penempatan manajer belum segera berjalan. Joao menilai proses tersebut seharusnya dapat dilakukan tanpa menunggu adanya anggaran tambahan.

"Ini kan manajer-manajer ini juga menjadi, akhirnya kan menjadi ramai gitu. Apa sih susahnya (penempatan) gitu? Apa kendalanya gitu?" ujarnya.

"Udah kalau nggak ini kasih aja ke Agrinas, kasih nama-namanya, kasih kontaknya, kami kirim email, kami kirim ini, gampang nggak perlu ada biaya-biaya gitu," sambung Joao.

Joao bahkan mengkritik pola kerja yang menurutnya terlalu bergantung pada ketersediaan anggaran. Dia menilai kondisi tersebut justru dapat menghambat pelaksanaan program.

"Kok, sedikit-sedikit kerja itu harus, selalu harus ada uang dulu baru kerja. Seolah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja gitu," tegasnya.

"Ini, kerja model apa ini, ini hanya menghambat saja gitu," lanjut Joao.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kopdes Merah Putih akan Salurkan Seluruh Barang Subsidi, Dirut Agrinas: Tiap Desa Berpotensi Untung hingga  Rp 597 Juta per Tahun - Image
Nasional

Kopdes Merah Putih akan Salurkan Seluruh Barang Subsidi, Dirut Agrinas: Tiap Desa Berpotensi Untung hingga  Rp 597 Juta per Tahun

Jumat, 17 Juli 2026 | 20.29 WIB

Produktivitas Turun Drastis, Pemerintah Diminta Lakukan Audit Menyeluruh Terhadap  Agrinas Palma  - Image
Ekonomi

Produktivitas Turun Drastis, Pemerintah Diminta Lakukan Audit Menyeluruh Terhadap  Agrinas Palma 

Jumat, 17 Juli 2026 | 17.15 WIB

Pengadaan Perlengkapan Kopdes Merah Putih Tuai Sorotan, Bos Agrinas Akui Tabrak Birokrasi, Apa Alasannya? - Image
Nasional

Pengadaan Perlengkapan Kopdes Merah Putih Tuai Sorotan, Bos Agrinas Akui Tabrak Birokrasi, Apa Alasannya?

Selasa, 14 Juli 2026 | 05.10 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore