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Dimas Choirul
Jumat, 17 Juli 2026 | 20.29 WIB

Kopdes Merah Putih akan Salurkan Seluruh Barang Subsidi, Dirut Agrinas: Tiap Desa Berpotensi Untung hingga  Rp 597 Juta per Tahun

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menjadi jalur distribusi seluruh barang subsidi pemerintah.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Dengan model seperti itu, tiap Kopdes dapat meraup keuntungan hingga Rp 597 juta dalam setahun.

Dalam pemaparannya di acara Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7), Joao menegaskan Kopdes Merah Putih hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia menyatakan, "Kita ini (Kopdes Merah Putih) benar-benar hadir untuk membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan yang menjerat mereka selama ini," kata Joao.

Joao mengungkapkan Kopdes Merah Putih mendapat dukungan besar dari Presiden mengenai penyaluran barang subsidi.

Dia juga menyampaikan, "Dan hari ini, kita juga akan sampaikan ke publik; tadi malam Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Bapak Presiden, bahwa mulai sekarang seluruh barang subsidi akan didistribusi lewat Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.

Menurut Joao, distribusi barang subsidi melalui koperasi desa berpotensi memberikan keuntungan besar bagi setiap desa. Setiap gerai kopdes diperkirakan mendapat keuntungan sedikitnya Rp 597 juta.

Ia menegaskan, "Itu (keuntungan Rp 597 juta) hanya dengan mendistribusi barang subsidi," jelasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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