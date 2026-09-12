105 Mitra Ojol Berangkat Umrah, Kisah di Baliknya Tak Sesederhana Perjalanan ke Tanah Suci

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf saat melepas mitra Grab berangkat umrah gratis, Sabtu (12/9). (Rian/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kepergian ke Tanah Suci pada 13 September 2026 akan menjadi perjalanan yang berbeda bagi 105 Mitra Pengemudi Grab dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya Endang Jayanti dari Makassar, yang berangkat untuk meneruskan kesempatan umrah milik mendiang suaminya.
Endang merupakan istri Sukriadi, Mitra Pengemudi yang sebelumnya memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah. Namun, Sukriadi meninggal dunia sebelum dapat berangkat ke Tanah Suci.
Kesempatan tersebut kemudian tidak diberikan kepada orang lain. Endang justru diajak untuk melanjutkan perjalanan yang sebelumnya direncanakan bersama suaminya.
"Saya sangat bersyukur dan terharu bisa melanjutkan kesempatan yang sebelumnya diperoleh almarhum suami saya. Ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya dan keluarga. Semoga perjalanan ini juga menjadi jalan untuk membawa doa dan niat baik yang sebelumnya kami simpan bersama," ujar Endang Jayanti saat pelepasan oleh Grab Indonesia di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (12/9).
Bagi Endang, keberangkatan ini bukan sekadar perjalanan menuju Madinah dan Makkah. Ada kenangan dan niat bersama sang suami yang turut dibawa dalam perjalanan tersebut
Endang bukan satu-satunya jamaah dengan cerita personal di balik keberangkatan tahun ini.
Ada pula Fika Chasasmeta, Mitra Pengemudi perempuan asal Jakarta yang selama ini aktif mendampingi teman-teman Tuli serta ikut membangun ruang kebersamaan bagi komunitas tersebut.
"Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Bagi saya, perjalanan ini bukan hanya tentang menunaikan ibadah umrah, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Semoga sepulang nanti saya bisa kembali mendampingi teman-teman Tuli dan berbagi lebih banyak kebaikan bersama mereka," ujar Fika Chasasmeta.
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