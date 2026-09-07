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Dhimas Ginanjar
Selasa, 8 September 2026 | 00.03 WIB

Abu Vulkanik Menyebar, Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 20.000 Masker untuk Ojol

Momen anggota Dirlantas Polda Metro saat membagikan masker ke pengemudi Ojek Online. (Polda Metro Jaya) - Image

Momen anggota Dirlantas Polda Metro saat membagikan masker ke pengemudi Ojek Online. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 20.000 masker kepada pengemudi ojek online (ojol) di tiga titik pangkalan, Senin (7/9/2026). Pembagian dilakukan di Mall Gandaria City, Stasiun Kebayoran Lama, dan MRT Blok M di tengah sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Kapolda Metro Jaya sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan Polri kepada pengemudi ojol yang tetap beraktivitas di jalan.

Pengemudi ojol menjadi salah satu kelompok masyarakat yang banyak beraktivitas di ruang terbuka. Masker dibagikan untuk membantu mengurangi paparan abu vulkanik, terutama terhadap saluran pernapasan selama mereka berkendara dan melayani masyarakat.

Selain pembagian masker, personel Ditlantas Polda Metro Jaya menyampaikan sejumlah imbauan keselamatan kepada para pengemudi ojol.

Mereka diminta menggunakan perlindungan diri ketika berkendara, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang berkurang, serta menjaga jarak aman. Pengemudi juga diingatkan untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Pembagian masker tersebut merupakan bagian dari upaya Polri memberikan perlindungan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di tengah kondisi sebaran abu vulkanik.

Dengan pembagian 20.000 masker itu, para pengemudi ojol diharapkan dapat menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan terlindungi.

Editor: Dhimas Ginanjar
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