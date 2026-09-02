10 Tahun Lebih Jadi Driver Ojol, 70 Mitra Senior Diganjar Penghargaan

JawaPos.com - Sebanyak 70 mitra pengemudi Gojek yang telah bertahan lebih dari satu dekade mendapat apresiasi atas perjalanan panjang mereka di industri ojek online (ojol).

Para Mitra Driver Legend tersebut diberangkatkan ke Tanah Suci pada Rabu (2/9), setelah aktif menjadi bagian dari Gojek sejak periode 2010 hingga 2014.

Penghargaan tersebut menjadi gambaran lain dari isu kesejahteraan mitra driver, terutama bagi pengemudi yang telah menjalani profesinya dalam jangka panjang.

Di tengah perubahan besar industri ojol, para pengemudi senior ini tetap aktif dan melewati berbagai perubahan cara kerja, dari layanan berbasis call center hingga penggunaan aplikasi.

Para Mitra Driver Legend berangkat dari Terminal 2F, Gerbang 6, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 17.00 WIB.

Sebelum menuju bandara, mereka berkumpul bersama keluarga di Kantor Gojek Kemang Timur, Jakarta.

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Keluarga turut mengantar dan mendoakan perjalanan mereka yang akan berlangsung sekitar 10 hari.

Rombongan juga dijadwalkan singgah di Dubai selama satu hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Madinah.