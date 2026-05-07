Gejolak Timur Tengah Makin Berdampak ke Dapur Emak-emak, Ukuran Tempe Mengecil

JawaPos.com - Meningkatnya biaya produksi membuat perajin tempe putar otak. Ukuran tempe diperkecil demi mempertahankan marjin keuntungan di tengah kenaikan harga kedelai dan plastik, imbas ketidakpastikan global akibat gejolak di Timur Tengah.

Salah satu perajin tempe di Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Hadi Prayitno mengaku, kenaikan harga kedelai dan bahan pendukung seperti plastik kemasan membuat biaya produksi meningkat.

"Kalau harga dinaikkan pembeli bisa berkurang, jadi kami kurangi ukuran tempe," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (7/6).

Ia menjelaskan sebelum harga kedelai naik, kapasitas produksi mencapai sekitar tiga kuintal per hari. Namun, kini produksi turun menjadi 2 kuintal hingga 2,5 kuintal per hari.

Pengurangan dilakukan dengan menyesuaikan berat tempe dalam setiap bungkus. Jika sebelumnya sekitar 380 gram, kini tial bungkus tempe menjadi sekitar 350 gram, mengingat harga jual tetap dipertahankan.

"Untuk harga masih sama, hanya beratnya yang sedikit dikurangi," katanya.

Hadi menambahkan dirinya tetap menggunakan kedelai impor karena ketersediaan kedelai lokal terbatas dan hasil produksinya dinilai lebih banyak. Sementara itu, pedagang kedelai di Pasar Legi Ponorogo, Rafli, menyebut harga kedelai impor saat ini naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 12 ribu per kilogram.

