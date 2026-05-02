Jerman Jadi Eksportir Terbesar Limbah Plastik Dunia, Kirim 810.000 Ton ke Turki, Malaysia, dan Indonesia pada 2025

JawaPos.com - Di tengah klaim kepemimpinan hijau dan dorongan menuju ekonomi sirkular, praktik ekspor limbah plastik oleh negara-negara Eropa justru memperlihatkan paradoks struktural. Alih-alih sepenuhnya menyelesaikan persoalan di dalam negeri, sebagian beban lingkungan dialihkan ke negara lain, terutama di kawasan negara berkembang.

Jerman tercatat sebagai eksportir limbah plastik terbesar di dunia sepanjang 2025 dengan pengiriman lebih dari 810.000 ton ke luar negeri. Inggris berada tepat di belakangnya dengan ekspor mencapai 675.000 ton, level tertinggi dalam 8 tahun terakhir yang setara dengan sekitar 127.000 kontainer. Skala ini menegaskan bahwa arus limbah plastik telah menjadi isu lintas batas yang sistemik.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (1/5/2026), analisis data perdagangan oleh Watershed Investigations dan Basel Action Network menunjukkan sebagian besar limbah tersebut dikirim ke Turki, disusul Malaysia dan Indonesia. Praktik ini berulang kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, pembuangan ilegal, pembakaran terbuka, serta pelanggaran ketenagakerjaan di negara tujuan.

Dampak langsungnya tercermin di wilayah pesisir. Ahli biologi laut asal Turki, Sedat Gündoğdu, menyatakan, "Pesisir Mediterania Turki adalah yang paling tercemar di seluruh kawasan karena limbah plastik dari pabrik daur ulang. Jumlah mikroplastik sangat besar, kadang orang bahkan tidak bisa masuk ke laut karena banyaknya sampah."

Di sisi lain, negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok mengekspor lebih sedikit limbah plastik karena sebagian besar ditangani di dalam negeri melalui penimbunan akhir, pembakaran terkendali, atau proses daur ulang. Amerika Serikat mengekspor sekitar 385.000 ton pada 2025, menjadikannya eksportir terbesar kelima, sementara Tiongkok berada di peringkat ke-18 pada 2024.

Uni Eropa sendiri telah menyepakati larangan ekspor limbah plastik ke negara di luar kelompok OECD yang dijadwalkan berlaku mulai November 2026. Namun, hingga kini sekitar separuh ekspor masih mengalir ke negara-negara tersebut, sementara sisanya banyak dikirim ke Turki yang kini menjadi penerima terbesar limbah plastik dari kawasan Eropa.

Menjelang pemberlakuan larangan itu, muncul kekhawatiran bahwa arus limbah akan dialihkan ke negara OECD berkembang atau kawasan Eropa Timur yang belum memiliki kapasitas pengelolaan memadai. Gündoğdu menegaskan tekanan tersebut sudah nyata, dengan mengatakan, "Negara kami menghasilkan 3,3 juta ton limbah plastik domestik, lebih dari dua kali kapasitas daur ulang kami."

Dari sisi kebijakan, anggota Parlemen Eropa dari kelompok Greens/European Free Alliance, Sara Matthieu, menyebut kebijakan ini sebagai momentum penting. "Ini adalah titik balik, di mana Eropa mulai bertanggung jawab atas limbahnya sendiri," ujarnya. Namun, dia juga mengingatkan bahwa "kapasitas daur ulang domestik justru turun 1 juta ton dalam beberapa tahun terakhir akibat tekanan terhadap kebijakan hijau."

Lebih jauh, Matthieu menyoroti persoalan struktural yang belum terselesaikan. "Masalah utamanya adalah plastik baru masih jauh lebih murah dibandingkan material daur ulang. Kita sudah mengetahui kegagalan ini selama bertahun-tahun, tetapi Komisi Eropa tidak menangani akar masalahnya," katanya.