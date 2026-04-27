INDEF sebut Lonjakan Biaya Plastik Picu Kenaikan Harga Minyak Goreng, Ingatkan Potensi Turunnya Daya Beli Masyarakat

Ilustrasi: Seorang wanita tengah membeli minyak goreng di sebuah minimarket di Jakarta.
JawaPos.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyoroti kenaikan harga minyak goreng. Kondisi ini diyakini turut dipengaruhi oleh kenaikan harga plastik.
Esther mengatakan, gangguan rantai distribusi akibat perang di Timur Tengah membuat kenaikan harga plastik sulit dihindari. Kenaikan ini mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.
"Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik," kata Esther di Jakarta, Senin (27/4).
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah tepat untuk melakukan mitigasi. Sebab, kenaikan harga minyak goreng bisa memicu terjadinya inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani UMKM kuliner akibat kenaikan biaya produksi.
Jika kondisi ini terjadi, maka berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
"Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda," imbuhnya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menambahkan, pemerintah harus menilai serius kenaikan harga minyak goreng domestik. Rantai pasokan minyak goreng perlu diawasi agar tidak terjadi penimbunan.
"Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir," kata Faisal.
Meski begitu, tidak adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dinilai perlu diapresiasi. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban