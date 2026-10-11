UMKM di MotoGP Mandalika Raup Omzet hingga Rp 5 Juta Sehari, Iqbal: Ekonomi Lokal Tumbuh

Gubernur Lalu Iqbal berbincang dengan pelaku UMKM di MotoGP Mandalika.

JawaPos.com - Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat omzet Rp 3 juta hingga Rp 5 juta sehari selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Ajang balap internasional tersebut membuka peluang bagi pedagang lokal untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari kunjungan penonton.

Salah satunya Safira Sabrina, pelaku UMKM asal Kota Mataram yang mengelola stan XD Chile Chrispy. Dia mengaku memperoleh omzet hingga Rp 5 juta dalam sehari selama berjualan di kawasan Sirkuit Mandalika.

“Alhamdulillah hari ini lumayan sibuk. Bersyukur sekali bisa mendapat manfaat langsung dari MotoGP,” kata Safira saat ditemui di kawasan UMKM kompleks Sirkuit Mandalika, Sabtu (10/10/2026).

Pelaku UMKM lainnya, Ade Fatriana asal Sumbawa Besar, mencatat omzet Rp 4 juta per hari melalui stan Qinan Cake. Dia berharap pendapatannya masih bertambah karena aktivitas penonton di sirkuit masih berlangsung.

“Ini masih jam 15.00. Semoga bisa terus bertambah karena masih banyak yang di dalam menonton sesi latihan,” kata Ade.

Sementara itu, Dewi Kusumaningrum asal Dompu, Pulau Sumbawa, memperoleh omzet Rp 3 juta per hari dari aktivitas berjualan di kawasan Mandalika.

“Kami jauh-jauh menyeberang pulau. Bersyukur bisa jadi bagian dari ajang internasional ini,” kata Dewi.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal beberapa kali meninjau kawasan UMKM di Mandalika untuk memastikan pedagang lokal mendapatkan tempat berjualan yang strategis. Dia juga meminta fasilitas pendukung memperhatikan kenyamanan pembeli.

Iqbal menyebut jumlah UMKM yang terlibat dalam MotoGP Mandalika meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sekitar 100 UMKM pada tahun lalu, jumlahnya kini mencapai 500 UMKM.

“Alhamdulillah jumlahnya UMKM yang masuk ke MotoGP Mandalika terus bertambah. Tahun lalu hanya sekitar 100 tahun ini 500 UMKM. Jika setiap UMKM menyerap 3-4 tenaga kerja maka sudah lebih dari 1.000 pelaku UMKM yang terlibat selama MotoGP Mandalika. Jumlah ini masih di dalam kompleks sirkuit, belum termasuk UMKM yang membuka dagangannya di spot lainnya di sekitar Mandalika,” katanya.

Iqbal mengatakan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika harus membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran ajang internasional tersebut.

Keterlibatan ratusan UMKM itu juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan NTB Makmur Mendunia. Menurut Iqbal, pertumbuhan kegiatan pariwisata perlu memberikan ruang bagi ekonomi masyarakat setempat.