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Ryandi Zahdomo
Minggu, 27 September 2026 | 18.15 WIB

Hotspot Karhutla Melonjak jadi 331 Titik, Kalsel dan Sumsel Paling Banyak

Tim PT TIMAH saat memadamkan karhutla di Kalimantan Barat. - Image

Tim PT TIMAH saat memadamkan karhutla di Kalimantan Barat.

JawaPos.com - Lonjakan titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melonjak signifikan di sejumlah wilayah Indonesia.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat sebanyak 331 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) terdeteksi hingga Sabtu (26/9) malam, naik drastis dari 213 titik pada hari sebelumnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menegaskan, kenaikan harian ini langsung direspons dengan peningkatan kewaspadaan serta verifikasi dan penanganan ketat di lapangan.

"Peningkatan hotspot harian menjadi dasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat verifikasi serta respons lapangan, terutama pada wilayah yang menunjukkan kenaikan," ujar Ristianto, Minggu (27/9).

Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan Mengalami Lonjakan Tajam

Dari total hotspot nasional, sebanyak 111 titik high confidence terakumulasi di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.

Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan menjadi dua wilayah yang paling mendapat perhatian akibat lonjakan titik panas yang cukup tajam.

Di Kalimantan Selatan, jumlah hotspot melambung dari 6 titik menjadi 40 titik. Sementara itu, Sumatera Selatan mencatat peningkatan dari 17 titik menjadi 38 titik.

Sebaliknya, beberapa provinsi prioritas justru mencatatkan penurunan. Kalimantan Tengah turun dari 57 menjadi 30 titik, dan Kalimantan Barat menyusut dari 14 menjadi 2 titik.

Adapun Jambi tercatat stabil pada 1 titik, sedangkan Riau tidak mendeteksi adanya hotspot high confidence.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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