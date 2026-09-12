Bikin Geleng Kepala! Tempe MBG Ditemukan di Depan Toilet Dapur

Pihak SPPG Sukorejo 2 menempatkan tempe berjajar di depan toilet, yang berpotensi menyebabkan bakteri dan berbahaya jika dikonsumsi. (IST./RDR.BJN)
JawaPos.com - Persoalan kebersihan dan tata kelola dapur di tengah kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) bikin geleng kepala. Pasalnya, Dinkesda Blora menemukan kondisi tempe yang diletakkan tepat di depan pintu toilet dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukorejo 2, Kecamatan Tunjungan.
Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kebersihan bahan pangan karena berpotensi terkontaminasi. Temuan itu didapati saat Dinkesda melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), Selasa (8/9), menyusul dugaan keracunan yang dialami siswa SMA Negeri 1 Tunjungan.
Kepala Biro Humas dan Hukum BGN, Khairul Hidayati mengatakan, dapur SPPG tersebut kini telah disuspend. BGN meminta agar tata kelola dapur diperbaiki sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Sudah disuspend ya," kata Hidayati saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (12/9).
Dilansir Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group), Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinkesda Blora, Tutik Rahayu mengatakan, penyimpanan bahan makanan di SPPG tersebut belum sepenuhnya sesuai SOP.
‘’Pada intinya kita tadi melihat tempat penyimpanan makanannya tidak sesuai SOP, tidak ada palet,” ujarnya.
Petugas juga menemukan genangan sisa air daging di lantai. Di sekitar lokasi terdapat beras, telur, timun, dan cabai yang diletakkan tanpa palet. Sejumlah bumbu seperti bawang putih masih terbuka.
Bawang merah, cabai merah giling, dan lengkuas juga ditemukan berada di atas wastafel. Bahkan di area tersebut terdapat sabun pencuci piring dan galon air mineral kosong. Penempatan tempe di depan toilet menjadi sorotan tersendiri.
‘’Kalau di depan kamar mandi gak boleh. Harus ada tempat penyimpanan bahan makanan. Itu semua bahan makanan harus ada tempatnya sendiri, ada gudangnya sendiri,” tegas Tutik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022