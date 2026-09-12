Bikin Geleng Kepala! Tempe MBG Ditemukan di Depan Toilet Dapur

JawaPos.com - Persoalan kebersihan dan tata kelola dapur di tengah kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) bikin geleng kepala. Pasalnya, Dinkesda Blora menemukan kondisi tempe yang diletakkan tepat di depan pintu toilet dapur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukorejo 2, Kecamatan Tunjungan.

Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kebersihan bahan pangan karena berpotensi terkontaminasi. Temuan itu didapati saat Dinkesda melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), Selasa (8/9), menyusul dugaan keracunan yang dialami siswa SMA Negeri 1 Tunjungan.

Kepala Biro Humas dan Hukum BGN, Khairul Hidayati mengatakan, dapur SPPG tersebut kini telah disuspend. BGN meminta agar tata kelola dapur diperbaiki sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Sudah disuspend ya," kata Hidayati saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (12/9).

Dilansir Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group), Kepala Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinkesda Blora, Tutik Rahayu mengatakan, penyimpanan bahan makanan di SPPG tersebut belum sepenuhnya sesuai SOP.

‘’Pada intinya kita tadi melihat tempat penyimpanan makanannya tidak sesuai SOP, tidak ada palet,” ujarnya.

Petugas juga menemukan genangan sisa air daging di lantai. Di sekitar lokasi terdapat beras, telur, timun, dan cabai yang diletakkan tanpa palet. Sejumlah bumbu seperti bawang putih masih terbuka.

Bawang merah, cabai merah giling, dan lengkuas juga ditemukan berada di atas wastafel. Bahkan di area tersebut terdapat sabun pencuci piring dan galon air mineral kosong. Penempatan tempe di depan toilet menjadi sorotan tersendiri.