Jumlah Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Bertambah Jadi 352 Siswa

JawaPos.com - Jumlah korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, NTB bertambah menjadi sebanyak 352 siswa.

Terkait kasus itu, Kepala Regional (Kareg) BGN Nusa Tenggara Barat (NTB), Eko Prasetyo meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas keteledoran pihaknya.

"Pertama-tama kami perlu menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini, permohonan maaf kepada adik adik, anak anak kita yg terdampak, termasuk para keluarga/wali murid, dan pihak sekolah," kata Eko, Jumat (11/9).

Eko mengatakan peristiwa tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya ke depan.

"Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas, TNI/Polri dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan di lapangan termasuk bapak/ibu media yang membantu dalam penyampaian berita yang aktual," imbuhnya.

Guna menindaklanjuti kejadian tersebut, pihaknya telah melaporkan kejadian itu ke Kantor BGN pusat untuk ditindaklanjuti, sembari menunggu hasil laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengetahui penyebab keracunan.

"Kami akan menunggu arahan selanjutnya dari pimpinan pusat dan bersama-sama menunggu hasil lab terhadap sample makanan yang diproduksi hari ini. Pihak kami akan selalu memantau perkembangan di lapangan terkait kejadian ini," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa di Lombok Tengah diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (11/9) pukul 14.00 WITA.

Paket yang dikonsumsi para siswa tersebut berisi kebab, daging ayam, dan salad buah.